Андерсен Г.-Х. Бузинная матушка читать краткое содержание, пересказ

Бузинная матушка

Мама собралась поить простудившегося сына бузиновым чаем. В гости заглянул старичок, у которого всегда была наготове сказка. Когда к старичку вдруг «пришла» сказка, из-под крышки чайника показались ветки бузины, а из них улыбалась ласковая старушка — Бузинная матушка (Дриада). Старичок рассказал про бузинный куст в углу дворика в Новой слободке, под которым вспоминают молодость старый матрос и его жена. Когда мальчик возразил, что это не сказка, Матушка ответила, что сказка начнется сейчас, ибо из действительности и вырастают самые чудесные сказки. Она взяла мальчика за руку и они очутились в беседке, причем Матушка превратилась в хорошенькую девочку.



Сидя верхом на трости с лошадиной головой, дети играли на лужайке, потом в саду, выросшем из цветка из девочкиного венка, летали на Данией во все времена года. Мальчик стал юношей, матросом, но носил с собой подаренный девочкой цветок. Через много лет он сидел со своей старушкой женой в саду под бузиной, и Бузинная матушка вынула из своего венка 2 цветка и возложила на их головы как короны, а еще назвала свое настоящее имя — Воспоминание. Она ласково кивала старичкам, а те сидели в золотых коронах, их глаза закрылись, и… Мальчик лежал в кровати, а старичок собрался уходить. .