Сочинение «Былины Руси»

Социальные идеалы былинного эпоса родились в борьбе Древней Руси с иноплеменниками: герой былин защищает честь и достоинство родины, он беспощаден к врагам. Главный город на Руси, которому богатыри служат, — Киев. Здесь сосредоточилась русская слава и мощь. Столь же прославлен в былинах Новгород. В былинах отгрянуло эхо грандиозных исторических схваток Руси с хазарами, печенегами, половцами, а позднее — с татаро-монголами. Былинная Киевская и Новгородская Русь — это идеализированное историческое прошлое, память о котором народ пронес сквозь века. Три главных богатыря воплотили в себе воинскую доблесть русского народа, ревниво оберегавшего свою честь и достоинство: это Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. Илье Муромцу Русь обязана избавлением от чудовищной птицы — Соловья, который свистом губил все живое на прямоезжей дороге из Мурома в Киев. Добрыня Никитич победил в бою огненного Змея и освободил томившийся в норах у чудовища «полон» — пленников. • Подвиг свершен Добрыней не во имя женвйтьбы на племяннице киевского князя, а во имя счастья Руси. Былинный рассказ о богатыре полон драматических подробностей. Не менее горячо честь Руси защищает молодой Алеша Попович. Алеша не так силен, как другие богатыри, но он храбр «напуском» и сметлив в бою: перед схваткой сказал Тугарину Змеевичу, что тот на-рушил условие — привел с собой бесчисленную силу: оглянулся Тугарин — и тут Алеша мечом снес ему голову.



В новгородских былинах пахарь Микула поставлен выше князя Вольги, а киевский князь посрамлен лихой женщиной — женой Ставра. Гусляр Садко нажил сказочное богатство — стал купцом, — но все же не стал богаче Новгорода, на 'славу которого было замахнулся. Перед нами предстает поэзия далеких странствований на торговых кораблях: средневековый Новгород торговал со всей Европой. Гусляр-купец попадает на морское дно. Морской царь сулит ему бессчетное богатство, но Садко помышляет только о возвращении в родной Новгород.



Былинное действие разворачивается медленно и спокойно: часто повторяются целые эпизоды, и не потому, что певцы не могли изменить устного текста, — само повторение стало средством поэтической выразительности — торжественности и величавости. Под такое пение хорошо было думать, размышлять о событиях далекой и поучительной истории.



В некоторых богатырях видят реальных лиц: из летописи известно, что действительно жил Добрыня, историчен и сам Владимир — великий киевский князь. Однако рассказ о событиях в былинах всегда соединяется с откровенно фантастическим вымыслом.