Сочинение Быт и нравы города Калинова (по пьесе А.Н.Островского «Гроза»)

Ничего святого, ничего чистого, ничего правого в этом темном мире.

Н. А. Добролюбов.



Драма «Гроза» А. Н. Островского – одно из выдающихся произведений русской драматургии. В ней автор показал быт и нравы типичного провинциального городка, жители которого упорно держатся за давно сложившийся образ жизни с его патриархальными традициями и устоями. Описывая конфликт в купеческой семье, писатель обличает духовные и нравственные проблемы России середины XIX века.

Действие пьесы происходит на берегу Волги, в небольшом городе Калинове.

В этом городе основа взаимоотношений людей – материальная зависимость. Здесь деньги решают все, а власть принадлежит тем, у кого больше капитала. Нажива и обогащение становятся целью и смыслом жизни большинства калиновцев. Из-за денег они ссорятся между собой и вредят друг другу: «Я уж потрачусь, да и ему станет в копеечку». Даже передовой по своим взглядам механик-самоучка Кулигин, осознавая власть денег, мечтает о миллионе, чтобы на равных разговаривать с богачами.

Итак, деньги в Калинове дают власть. Перед богачами робеют все, поэтому их жестокости и самодурству нет предела. Дикой и Кабаниха, самые богатые люди в городе, угнетают не только своих работников, но и родных. Беспрекословное подчинение старшим, по их мнению, является основой семейной жизни, а все, что творится внутри дома, кроме семьи не должно никого касаться.

Самодурство «хозяев жизни» проявляется по-разному. Дикой открыто груб и бесцеремонен, жить не может без ругани и брани. Человек для него – червяк: «Захочу – помилую, захочу – раздавлю». Он обогащается, разоряя наемных рабочих, причем сам не считает это преступлением. «Не доплачу я им по какой-нибудь копейке с человека, а у меня из этого тысячи составляются», – хвастливо говорит он городничему, который сам находится от него в зависимости. Кабаниха же скрывает свою истинную суть под маской праведности, при этом изводит придирками и упреками и своих детей, и невестку. Меткую характеристику дает ей Кулигин: «Ханжа, сударь! Нищих оделяет, а домашних заела совсем».

Ханжество и лицемерие определяют поведение власть имущих. Добродетель и благочестивость Кабанихи фальшивы, религиозность выставляется напоказ. Она хочет и молодое поколение заставить жить по законам лицемерия, утверждая, что важнее всего не истинное проявление чувств, а внешнее соблюдение приличий. Кабаниху возмущает, что Тихон, уезжая из дома, не приказывает Катерине, как себя вести, а жена не кидается в ноги мужу и не воет, чтобы показать свою любовь. А Дикой не против прикрыть свою жадность маской раскаяния. Сначала он «изругал» мужика, пришедшего за деньгами, а «после прощения просил, в ноги кланялся, … при всех кланялся».

Мы видим, что Калинов веками живет по давно устоявшимся законам и традициям. Горожан не интересуют новые идеи и мысли, они суеверны, невежественны и необразованны. Жители Калинова страшатся различных нововведений, немногое знают о науке и об искусстве. Дикой не собирается ставить в городе громоотводы, считая, что гроза – Божье наказание, Кабанихе поезд кажется «огненным змием», на котором нельзя ездить, а сами горожане думают, что «Литва с неба упала». Но они охотно верят рассказам странниц, которые «по немощи своей» далеко не ходили, но «слыхать – много слыхали».

Город Калинов стоит в очень живописном месте, но его жители равнодушны к окружающей их красоте. Построенный для них бульвар остается пустым, там «гуляют только по праздникам, да и то… ходят туда наряды показывать».

Безразличны калиновцы и к окружающим их людям. Поэтому все просьбы и старания Кулигина остаются безответными. Пока у механика-самоучки денег нет, все его проекты не находят поддержки.

Любое проявление искреннего чувства в Калинове расценивается как грех. Когда Катерина, прощаясь с Тихоном, кидается ему на шею, Кабаниха ее одергивает: «Что на шею-то виснешь, бесстыдница! Не с любовником прощаешься! Он тебе муж, глава!» Любовь и замужество здесь несовместимы. Кабаниха вспоминает о любви лишь тогда, когда ей надо оправдать свою жестокость: «Ведь от любви родители и строги к вам бывают…»

Вот в таких условиях вынуждено жить молодое поколение города Калинова. Это Варвара, Борис, Тихон. Каждый из них по-своему приспособился к жизни в условиях деспотизма, когда подавляется любое проявление личности. Тихон полностью подчиняется требованиям матери, шагу не может ступить без ее указаний. Материальная зависимость от Дикого делает бессильным и Бориса. Он не способен ни защитить Катерину, ни постоять за себя.

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