Сочинение Быт и нравы провинциальной России (по комедии Н. В. Гоголя «Ревизор»)

Творчество одного из самых незаурядных литературных талантов — Николая Васильевича Гоголя — пришлось на мрачную эпоху Николая I. Это были 30-е годы XIX столетия, когда в России после подавления восстания декабристов царила реакция, все инакомыслящие преследовались, лучшие люди повергались гонениям. Описывая современную ему действительность, Н. В. Гоголь создает гениальные по глубине отражения жизни литературные произведения. В поле зрения писателя попадают не только провинциальные чиновники и помещики. Темой его творчества становится вся Россия — на примере нравов и быта маленького уездного городка.

Про замысел своей замечательной комедии “Ревизор” Гоголь писал: “В “Ревизоре” я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал. . . и за одним разом посмеяться над всем”. Героями комедии Гоголь сделал чиновников уездного города. Благодаря на первый взгляд простому сюжетному ходу (проезжего мелкого чиновника принимают за ревизора) автор во всей полноте раскрывает характеры героев, их нравы и привычки.

Какова же Россия в миниатюре — город, из которого “хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь”? “На улицах кабак, нечистота!” Возле старого забора, “что возле сапожника, . . . навалено на сорок телег всякого сору”. Церковь при богоугодном заведении, “на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, . . . начала строиться, но сгорела”. . . А как живется “купечеству” да “гражданству”? Кто обобран, кто выпорот, у кого синяки на скулах от усердия Держиморды; арестанты не кормлены, в больницах вонь, и больные “все как мухи выздоравливают”.

Узнав о предстоящем визите государственного инспектора, чиновники города тут же пытаются навести порядки в своем городе. Но к чему сводятся их усилия? К соблюдению внешних приличий (снятие охотничьего арапника, висевшего в присутствии, уборки улицы, по которой поедет ревизор). “Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уж так самим Богом устроено”, — говорит городничий.

Таким образом, Гоголь показывает, что быт провинциального города определяется отношением чиновников к своей службе. Мы видим, что те, кто в силу своего общественного долга призван противостоять беззаконию и заботиться о благе горожан, погрязли во взяточничестве, попойках, картежных играх и сплетнях. Городничий, например, с гордостью объявляет: “Тридцать лет живу на службе! Трех губернаторов обманул!” Ему вторит судья: “Я говорю вам откровенно, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело”. Почтмейстер, выслушав поручение (“всякое письмо этак немножко распечатать”), наивно признается: “Знаю, знаю, этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете”.

Все созданные Гоголем в комедии “Ревизор” образы чиновников воплощают типичные черты, характерные для государственных служащих николаевской России. Помимо пошлости и двуличия, они отличаются крайне низкой образованностью. Мы видим, что самым “начитанным” из персонажей является судья Ляпкин-Тяпкин — за всю свою жизнь он прочел пять или шесть книг и “поэтому несколько вольнодумен”.

Полная беспринципность, корыстный расчет, злоупотребление служебным положением — таковы нравы уездного чиновничества. Интересно, что казнокрадство, взяточничество, грабеж населения — эти ужасные по своей сути пороки — показаны Гоголем как повседневные и даже вполне закономерные явления.

И вот в городе инкогнито появляется ревизор, представляющий собой опасность для всех чиновников, но особенно для городничего. Ведь с него первый спрос, да и грехи у него посерьезнее: в руки плывут не только “шубы и шали”, да “кули товаров от купцов”, а и государственная казна, средства, отпущенные на благоустройство города, на социальные нужды. А это скорым распоряжением не поправишь: “не вывезешь горы мусора, не прикроешь соломенной вехой пустот и развалин, не выстроишь церковь, а главное — не заставишь молчать всех обиженных”.

Комичность ситуации состоит в том, что в гостинице живет не ревизор, а жалкий “елистратишка”, промотавший в Петербурге все свои деньги. А чиновники перед ним трепещут. Не распознал “фитюльку”, “пустышку” и сам городничий. Каждую реплику перепуганного Хлестакова еще более перепуганный Антон Антонович воспринимает совсем в ином смысле. То, что Хлестакова приняли за ревизора, говорит о том, в какой степени чиновники запуганы такими проверяющими. Тем самым Гоголь подчеркивает, что для России в те времена инспекторские наезды инкогнито были обычным явлением.

И конечно, ревизора повсюду встречали так, как встретили Хлестакова — ему была дана взятка, а еще гостя нужно было подпоить, чтобы разведать все окончательно. Кто из ревизоров отказывался от вкусного угощения! В конце концов события оборачиваются таким образом, что ревизор “фельдмаршал” уже, зять Антона Антоновича и покровитель семейства.

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