Сочинение Быт и нравы «темного царства» (по пьесе А.Н. Островского «Гроза»)

Основой конфликта пьесы А. Н. Островского «Гроза» является противостояние темной и невежественной купеческой среды со светлой личностью. В итоге побеждает «темное царство» города Калинова, которое, как показывает драматург, очень сильно и имеет огромное влияние.

Что же представляет собой это «темное царство»? Каковы его обычаи и нравы? Всем в городе заправляют богатые купцы - Савел Прокофьевич Дикой и его кума Марфа Игнатьевна Кабанова.

Дикой – типичный самодур. В городе его все боятся, поэтому он творит бесчинства не только у себя в доме («за высокими заборами»), но и в пределах целого Калинова. Дикой считает себя вправе унижать людей, всячески над ними издеваться – ведь на него нет управы. Так этот герой поступает со своими домашними («с бабами воюет»), так ведет себя со своим племянником Борисом. Да и все жители города покорно терпят издевательства Дикого – ведь он очень богат и влиятелен.

Лишь Марфа Игнатьевна Кабанова, а попросту Кабаниха, способна усмирить буйный нрав своего кума. Он не боится Дикого, потому что считает себя равной ему. И действительно, Кабаниха – тоже самодур, только в пределах семьи.

Эта героиня считает себя хранительницей основ Домостроя. Для нее патриархальные законы – единственно верные и приемлемые, потому что это заветы предков. И Кабаниха особенно рьяно отстаивает их, видя, что приходит новое время с новыми порядками и нравами.

В семье Марфы Игнатьевны все вынуждены жить так, как велит она. Ее сын, дочь, сноха приспосабливаются, ломают себя, идут на противоборство – делают все, чтобы выжить в «железных тисках» Кабанихи. Марфа Игнатьевна психологически уничтожает их, вынуждает ненавидеть себя, но не замечает этого: ей дороже те вековые устои, которые являются основой ее жизни.

Но Дикой и Кабаниха – это лишь верхушка «темного царства». Их силу и могущество поддерживает невежественные «придворные», такие, как странница Феклуша. Эта женщина, живущая тем, что прикармливается в богатых домах купцов, поддерживает веру Кабанихи в Домострой, в религиозные предрассудки. Рассказы Феклуши о далеких землях, где живут люди с «песьими головами», о большом мире, где скоро наступит конец света, потому что люди позабыли законы предков, заставляют Кабаниху еще яростнее защищать свои взгляды.

Помимо Феклуши, подданными «темного царства» являются Тихон Кабанов, Варвара, Борис, Кулигин, да и все остальные жители Калинова. Ведь все они воспитывались по старым патриархальным законам и все они живут по ним. Тихон стремится вырваться из-под опеки матери и почувствовать себя свободным в другом городе. Варвара живет так, как ей нравится, но тайком, изворачиваясь и обманывая. Борис, из-за наследства, вынужден во всем слушаться Дикого… Никто из этих людей не сумел открыто жить так, как он считает нужным, быть свободным, как-то измениться. Да и осуждают ли эти люди законы «темного царства»? Думаю, что нет. Именно поэтому, утверждает А. Н. Островский, патриархальные купеческие законы так сильны в провинции, именно поэтому так трудно и долго доходят до русской «глубинки» новые веянья, прогресс, просвещение. .