Сочинение Быт и нравы темного царства (по пьесе Островского «Гроза»)

А. Н. Островский считается новатором отечественной драматургии. Пожалуй, он первый, кто показал в своих произведениях мир «темного царства».

В своем очерке «Записки замоскворецкого жителя» писатель как бы «открыл» страну «до сего времени в подробности не известную и никем из путешественников не описанную. Страна эта лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего, вероятно, и называется Замоскворечье». Это место обитания людей, живущих традициями седой старины. Современники за открытие этой страны назвали Островского Колумбом Замоскворечья. Ведь в своих произведениях писатель обличает «темные» стороны купеческой жизни.

Пожалуй, самой известной пьесой Островского, отображающей быт и нравы «темного царства», является «Гроза». Здесь читатель переносится в маленький городок Калинов, знакомится с его обитателями, с их нравами, обычаями и порядками.

Жители города Калинова погрязли в невежестве. Они отказываются просвещаться, не желают учиться, узнавать новое. Эти люди ничего не знают за пределами своего мирка, поэтому с большим интересом, доверием и священным трепетом внимают рассказам странницы Феклуши о дальних странах, где живут люди с песьими головами. Грозу они воспринимают как божью кару: «Гроза-то нам в наказание посылается, чтобы мы чувствовали…»

Калиновцы живут в постоянном страхе перед богатыми купцами и силами природы. Эти люди не стремятся к лучшей жизни, не принимают ничего нового. Из массовых сцен читатель узнает, что горожане даже не гуляют на бульваре, который был создан специально для них. Все воспринимают как само собой разумеющееся то, что богатые купцы тиранят своих домашних, прикрываясь от остальных высокими заборами.

Главными тиранами города являются Савел Прокофьевич Дикой и Марфа Игнатьевна Кабанова.

Савел Прокофьевич – «значительное лицо в городе». Это самодур с взрывным, необузданным характером. Брань и ругань для него – не только привычное обращение с людьми, но и натура, природа, содержание жизни. Этот персонаж периодически повторяет: «Да что ж ты мне прикажешь с собой делать, когда у меня сердце такое!»; «изругал, так изругал, что лучше требовать нельзя, чуть не прибил. Вот оно какое сердце-то у меня!» Здесь совершенно искажается привычное понятие слова «сердце». В речах Дикого это слово никак не связывается с понятиями душевности, любви, сердечности, а отождествляется лишь с сердитостью и раздражением. Дикой ругается всегда и со всеми. Недаром Шапкин говорит о нем: «Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще! Ни за что человека оборвет». Но бранится купец не только на своих подневольных, но даже и на равных себе. Постоянная ругань Дикого – это, пожалуй, способ не только самоутвердиться, но и защититься от всего нового, неведомого ему. Поэтому часто его брань направлена на местного механика-самоучку Кулигина. Кулигин пытается найти причину грубости Дикого: «За что, сударь, Савел Прокофьевич, честного человека обижать изволите?» На что Дикой отвечает: «Хочу так думать о тебе, так и думаю! Для других ты честный человек, а я думаю, что ты – разбойник, - вот и все… говорю, что разбойник, и конец… Так ты знай, что ты червяк. Захочу – помилую, захочу – раздавлю».

Кроме всего прочего, Дикой невероятно скуп. В начале пьесы мы видим следующую ситуацию: к Савелу Прокофьевичу приехал племянник Борис, надеющийся получить наследство. Но вместо этого молодой человек попал к своему дяде в кабалу. Дикой не платит племяннику жалования, постоянно оскорбляет и бранит, упрекая его в лености и тунеядстве. Поражает тот факт, что Борис проклинает дядю, ненавидит его, чувствует всю унизительность своего положения, но, тем не менее, готов терпеть это ради призрачной надежды на наследство. Хоть он в городе Калинове и приезжий человек, но его безвольный характер можно считать прямым порождением «темного царства».

Другой деспот в Калинове – это Кабаниха. Ее деспотизм не настолько явный, в отличие от Дикого. Кабаниха – ханжа, всеми силами цепляющаяся за заветы прошлых лет. Все старое для нее – хорошо, все новое, молодое – плохо, опасно. В своей семье Марфа Игнатьевна считает себя главной. Она крепко держится за изжившие себя порядки и обычаи. У нее в голове накрепко закрепились религиозные предрассудки и правила домостроя. Кабаниха постоянно бранится, попрекает окружающих. Своих домашних она «поедом ест», «точит, как ржа железо». Особенно достается невестке Катерине. Ее Кабаниха заставляет кланяться в ноги мужу перед его отъездом, ругает ее за то, что она «не воет» прилюдно, провожая Тихона в дорогу. Марфе Игнатьевне претит свободная натура Катерины, сила ее характера.

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