Сочинение Быт и нравы «темного царства» в пьесе А. Н. Островского «Гроза»

Читая произведения Островского, мы невольно попадаем в ту атмосферу, которая царит в данном обществе, и становимся непосредственными участниками тех событий, которые происходят на сцене. Мы сливаемся с толпой и как бы со стороны наблюдаем за жизнью героев.

Так, оказавшись в приволжском городе Калинове, мы можем наблюдать быт и нравы его жителей. Основную массу составляет купечество, жизнь которого с таким мастерством и знанием дела показал драматург в своих пьесах. Именно оно и является тем “темным царством”, которое правит бал в таких тихих провинциальных приволжских городах, как Калинов.

Познакомимся с представителями этого общества. В самом начале произведения мы узнаем о Диком, “значительном лице” в городе, купце. Вот как говорит о нем Шапкин: “Уж такого-то ругателя, как у нас Савел Прокофьич, поискать еще. Ни за что человека оборвет”. Тут же мы слышим и о Кабанихе и понимаем, что они с Диким “одного поля ягоды”.

“Вид необычный! Красота! Душа радуется”, - восклицает Кулигин, но на фоне этого прекрасного пейзажа рисуется безотрадная картина жизни, которая предстает перед нами в “Грозе”. Именно Кулигин дает точную и четкую характеристику быта, нравов и обычаев, царящих в городе Кали-нове. Он один из немногих осознает ту атмосферу, которая сложилась в городе. Он прямо говорит о необразованности и невежестве масс, о невозможности честным трудом заработать деньги, выбиться в люди из-под кабалы знатных и важных лиц в городе. Они живут вдали от цивилизации и не очень-то к ней стремятся. Сохранение старых устоев, страх перед всем новым, отсутствие всякого закона и власть силы - вот закон и норма их жизни, вот чем живут и довольствуются эти люди. Они подчиняют себе всех, кто их окружает, подавляют всякий протест, любое проявление личности.

Островский показывает нам типичных представителей этого общества - Кабаниху и Дикого. Эти лица занимают особое положение в обществе, их боятся и потому уважают, они имеют капитал, а следовательно, — власть. Для них не существует общих законов, они создали свои и заставляют остальных жить в соответствии с ними. Они стремятся к тому, чтобы подчинить себе тех, кто слабее, и “умаслить” тех, кто сильнее. Они деспоты как в жизни, так и в семье. Мы видим это беспрекословное подчинение Тихона своей матери, а Бориса - своему дяде. Но если Кабаниха бранит “под видом благочестия”, то Дикой ругается так, “как с цепи сорвался”. Ни тот, ни другой не желает признавать ничего нового, а хочет жить по домостроевским порядкам. Их невежество в сочетании со скупостью вызывают у нас не только смех, но и горькую усмешку. Вспомним рассуждения Дикого: “Какое еще там електричество!. . Гроза-то нам в наказание посылается, чтоб мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости господи, обороняться”.

Нас поражает их бессердечие по отношению к зависимым от них людям, нежелание расстаться с деньгами, обманывать при расчетах с рабочими. Вспомним, что рассказывает Дикой: “О посту как-то, о великом, я говел, а тут нелегкая и подсунь мужичонка; за деньгами пришел, дрова возил. . . Согрешил-таки я: изругал, так изругал. . . чуть не прибил”.

У этих властителей есть и те, кто невольно помогает им осуществлять их господство. Это и Тихон, который своим молчанием и слабоволием только способствует укреплению власти маменьки. Это и Феклуша, необразованная, глупая сочинительница всяких небылиц про цивилизованный мир, это и горожане, обитающие в этом городе и смирившиеся с такими порядками. Все они вместе и являются тем “темным царством”, которое представлено в пьесе.

Островский, используя различные художественные средства, показал нам типичный провинциальный город с его обычаями и нравами, город, где царит произвол, насилие, полное невежество, где подавляется любое проявление к свободе, свободе духа. .