Сочинение «Быт и традиции запорожских казаков»

Казачество возникло в ходе постоянной борьбы украинского народа против Польско-литовского государства и турецко-татарской агрессии. С XV столетия в наших степях все чаще появляются беглецы от польского господства. На новой территории им приходилось защищаться от нападений татар, и они формируются в отдельные вооруженные отряды, которые не только отбивали наскоки татар, но и нападали на их отряды и поселения. Этих отважных людей начали называть казаками. “Казак” – слово тюркского происхождения, которое означало человека, который борется за свободу.



Запорожский казак был не только пехотинцем, конником, артиллеристом, а еще и моряком. Ведь Запорожское Войско делало походы по Черному морю против своих врагов – турок. В ходе боевых действий против турецкого военного флота запорожские казаки разработали специальные средства борьбы с кораблями врага. Чайка была малозаметной среди морских волн, быстроходной, а также сильной в ведении огня в ближнем бою. Находясь за зоной наблюдения из галеры, казаки быстро ее настигали и атаковали. Бесспорно, казацкая тактика морского боя основывалась на бесшабашной храбрости, смелости и сообразительности. Не последнюю роль в поведении запорожцев играла и особая философия оценки жизни и смерти, которую они высказывали одной фразой: “Смерти не надо бояться, так как от нее все равно не убережешься”.



Наверное, именно поэтому казачество было да и остается для Украины святыней, синонимом свободы, человеческого и национального достоинства. В тягчайшие времена наш народ верил в свое освобождение, в возрождение казацкой республики, а при первой возможности стремился воплотить свою мечту в жизнь, доказывая, что казацкому роду нет перевода. Казаки принимали к себе всех, кто верил в Святую Троицу. Новобранец, которого называли джурой, попадал под опеку шалашного атамана. Джура три года проходил “испытательный срок”: чистил оружие, учился стрелять и владеть саблей, следил за казацкими конями. Под умелой опекой старика запорожца он учился выносливости, храбрости и становился хорошим рыцарем; если же джура убегал с поля боя, его наказывали смертью. Казаки придерживались своих порядков и обычаев. Главнейшая казацкая твердыня – Сечь – принимала только неженатых. Женская нога никогда не ступала на ее территорию – таков был закон. Если бы кто-то нарушил его и привел на Сечь женщину, того приговорили бы к смерти. Семейные же казаки жили на хуторах и в селах.



Выборный шалашный атаман руководил 150 казаками, а сечевым войском — кошевой атаман, при котором были военный судья, обозный, писарь и старшина. Во главе всего запорожского войска стоял гетман, которого избирали на казацком совете. Признаками гетманской власти были бунчук и булава. Во время военных походов он пользовался неограниченной властью, включая право применения смертного наказания. На Сечи были также церкви и священники. Запорожские казаки были искренними сыновьями Украины и всегда защищали от врагов свою волю и веру.



Тысячелетняя борьба украинского народа за свою свободу является героической страницей Восточной Европы и мировой истории вообще. Запорожская Сечь, этот своеобразный костер непокорности поработителям, не имела аналогов ни у одного народа мира. Украинский казак, как свободный рыцарь-труженик, стал олицетворением типичного характера, присущего нашему народу в главных своих чертах и по сей день. Потребность постоянной вооруженной защиты мирной работы оказывала содействие становлению особой военной организации, самобытной системы управления и командования, оригинального военного искусства казаков. Об их мужестве, храбрости, изобретательности, преданности христианской вере составляли легенды. Враги боялись, ненавидели, и вместе с тем восхищались казаками, трепетали перед ними. Общеизвестно, что Запорожская Сечь защищала от сокрушительных набегов турецко-татарских захватчиков не только украинский народ, а и весь христианский мир. Ее признали соседние государства. В Сечи принимали послов из Австрии, Швеции, Польши, Московии, Турции, Крымского ханства. Запорожцы заключали международные соглашения, проводили переговоры с иностранными дипломатами, поддерживали, когда это было им удобно, отдельные государства. Казаки служили при дворах французских королей, австрийских императоров и других правителей Европы, и, как правило, делали там блестящую военную карьеру.



В Запорожской Сечи сформировались свои органы законодательной и исполнительной власти, судопроизводства. Сечь была, в сущности, христианской казацкой республикой, построенной на демократических началах, – одной из первых республик в тогдашней Европе. Невозможно не вспомнить и того, что казацкая песня, казацкая икона, казацкая архитектура является неоценимым достоянием украинской культуры. Казацкое сознание было настолько сильным, что иностранные путешественники называли тогдашних украинцев “казацкой нацией”. Что и говорить, и до сих пор в глазах европейцев Украина ассоциируется именно с эпохой казачества, так как это и в самом деле неординарная и яркая страница, вписанная нашими смелыми предками в мировую историю.