Сочинение «Быть может за стеной Кавказа» (что искали на Востоке герои русской литературы 19 века)

Русская литература 19 века неразрывно связана с темой Кавказа. Герои почти всех писателей того времени имеют какие-то отношения с этим «русским Востоком», его природой и народами. На мой взгляд, это вполне объяснимо. Русские вели непрерывные воины с горцами. Русские офицеры, среди которых были и писатели, отправлялись на Кавказ воевать, привозя с собой массу впечатлений и воспоминаний.

Так что же привлекало героев русской литературы в этих местах?

Для героя поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник» Восток – это, прежде всего, край сильных и свободолюбивых людей. Уставший от светского общества, своего образа жизни, герой стремится к обновлению, новым впечатлениям. На Кавказе он надеется обрести такую желанную и необходимую ему свободу духа:

Свобода! Он одной тебя

Еще искал в пустынном мире.

Страстями чувства истребя,

Охолодев к мечтам и лире. . .

Но здесь герой попадает в плен. Постепенно он начинает прозревать. Оказывается, свобода — это всего лишь иллюзия. Жажда жизни, которую на словах герой не ценит, заставляет его приспособиться и к плену.

Благодаря любви молодой черкешенки, герой поэмы получает возможность обрести свободу: «Ты волен,— дева говорит,— беги». Из-за безответной любви «дева гор» гибнет, герой не роняет ни слезинки. Душа его холодна и безответна.

На Кавказе иллюзии героя рушатся. Он не обретает той свободы, к которой стремился, потому что от себя не убежишь.

В 1828 году М. Ю. Лермонтов пишет поэму с одноименным названием - «Кавказский пленник». В 1837 году он создает еще одно произведение, посвященное кавказкой теме, – «Мцыри».

Обе поэмы являются похожими по тематике. Сам Лермонтов долгое время жил на Кавказе, поэтому не смог остаться равнодушным к этим местам. Смысл обеих поэм состоит в исканиях героев, которые заканчивается тем, что к ним приходит смерть. Причем никто не получает желаемого.

Оба юноши стремятся к своим идеалам, не боясь преград, лишений и даже гибели. Через своих героев Лермонтов передавал собственные мысли и чувства. Таким образом, в поэмах «Кавказский пленник» и «Мцыри» Лермонтов создал образы положительных героев, которые современниками были восприняты как образы революционеров и борцов за свободу.

Роман Лермонтова «Герой нашего времени» также тесно связан с Кавказом. Действие большинства его повестей происходит именно там. В своем романе писатель создал романтический образ восточной женщины, которая привлекла, правда, ненадолго, внимание Печорина.

Даже умирая, мучаясь от боли, Бэла ни на минуту не забывает о своем возлюбленном. Она предана ему до последней минуты. Бэла печалится, что «она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой». До последней минуты жизни Бэла даже не думает винить Печорина в своей смерти. Вся ее предсмертная печаль выражается в бесконечной любви к нему.

Живя одной любовью, Бэла оказалась перед смертью гордой женщиной, полной человеческого достоинства. Ее душевная жизнь ограничивалась только верой – и эту веру Бэла нарушила во имя любви. Но перед смертью она победила свою любовь. На предложение Максима Максимыча окрестить ее, она ответила, что умрет «в той вере, в какой родилась». Так состоялась своеобразная душевная победа Бэлы над Печориным.

Суровая и прекрасная природа Кавказа всегда привлекала русских писателей. Она создает романтическое настроение своей красотой, экзотичностью и скрывающимся в ней опасностям. Так, Лермонтов описывает переезд через Крестовый перевал в непогоду во всех леденящих душу подробностях. Однако природа может быть не только фоном, но и реальным действующим лицом, влияющим на судьбы героев.

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