Сочинение Быть на Земле Человеком.

Ты рожден человеком,



но человеком надо стать.



Настоящий человек выражает



себя в убеждениях и чувствах,



воле и стремлениях, в отношении к людям



и к самому себе, в способности любить и



ненавидеть. . .



В. В. Сухомлинский







Мы все — люди Земли. Каждый из нас способен мыслить и чувствовать, любить и ненавидеть, верить и лгать. Если Бог создал Человека, дав ему жизнь, то человек стал творцом своей жизни. И сколько людей, столько и разных жизней, судеб. А жизнь человека так коротка, что прожить ее нужно как можно лучше, ярче, интереснее. Если ты замкнешься в себе, в своих чувствах, и самое страшное — будешь жить только для себя, отрекаясь от мирской суеты, не слыша людей, забыв про любовь и доброту, то ты — несчастный человек, который прожил и не узнал жизнь. Никогда не нужно предаваться покою. Человек рожден не для этого. Жизнь — это игра страстей и противоречий. И тот, кто сумеет повести игру, всегда достигнет поставленной цели. Человек рожден, чтоб “гореть”. Да, гореть в огне идей, призывая других к настоящей жизни. Несчастен тот человек, который возненавидел жизнь. И прекрасен тот, кто свободен и дарит эту свободу людям. “Жить для людей” — это не лозунг, это цель, которая должна стать, пусть не для каждого, но для большинства, смыслом жизни. “Не жалей себя — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле”. (М. Горький) Я восхищаюсь жизнью великих людей. Имена классиков мировой литературы, художников, актеров, певцов не только вошли в историю, но и оставили свой “след” на Земле, подобно падающей звезде, которая, оставляя за собой святящийся след, дарит восхищение и загадку людям. В. Г. Белинский писал: “Зрелище жизни великого человека есть всегда прекрасное зрелище: оно возвышает душу . . . возбуждает деятельность”. У меня и моего поколения все еще впереди. Совсем немного, и мы вступим в новую, незнакомую жизнь. Конечно, каждый пойдет своей дорогой, но не надо забывать, что Земля одна, общая, но забота о ней — забота всего человечества. Каждый должен начать с себя. Что он сделал для людей? Какие “следы” оставил на земле? Для настоящего человека важно умение подчинять волю разуму. Только такие люди пройдут через все испытания, и только они спасут Землю. По словам П. С. Макаренко, “большая воля — это не только умение чего-то пожелать и добиться, но умение заставлять себя и отказаться от чего-то, когда это нужно”, нужно стремиться жить красиво и бурно. Любить людей, быть добрым и отзывчивым, мужественным и благородным, любить мать и Родину. Эти истины живучи во все времена. Нас всех учат этому, но далеко не каждый становится настоящим человеком. Надо уметь ценить жизнь. Каждый живет на Земле один раз, и для того жизнь будет долгой, кто станет выше всех предрассудков, поймет ее смысл, и его дела не будут забыты людьми. Невозможно не вспомнить слова А. П. Чехова: “Жизнь дается один раз, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю. .

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