Сочинение Быть сильным - значит помогать слабому (по романам Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», «И

Творчество Ф. М. Достоевского представлено многими великолепными произведениями, которые ещё при жизни писателя были признаны классикой: «Братья Карамазовы», «Бесы», «Подросток», «Записки из Мёртвого дома» и многие другие.



Среди его произведений особенно выделяется роман «Преступление и наказание», в котором главным действующим лицом является Родион Раскольников, мучимый угрызениями совести после убийства старухи. Душевный мир героя был настолько великолепно выписан автором, что Достоевского всерьёз подозревали в совершении подобного убийства. Но не только достоверностью психологического состояния главного героя замечательно это произведение. В системе образов «Преступления и наказания» есть и ещё один персонаж, без которого роман так и остался бы в памяти потомков первым детективным романом. Это Сонечка Мармеладова, проститутка, случайно вошедшая в жизнь Раскольникова и положившая начало его духовному возрождению.



История жизни Сонечки Мармеладовой, на первый взгляд, не имеет никаких необычных фактов. Родилась в очень бедной семье, отец был пьяницей, мачеха одна пыталась хоть как-то прокормить детей. Соня была не родной дочерью, поэтому ей больше всех доставалось. Кроме неё было ещё много малолетних детей, которые умирали с голоду, а Соня была самой старшей. Ради жизни своих сестёр и братьев она стала проституткой. Это давало хоть небольшой, но заработок. Мать, конечно, догадывалась, чем занимается её дочь, но тех денег, которые приносила Соня, их семья не могла лишиться. И оставалось всем только молча терпеть. Соне пришлось даже переехать на квартиру, после того как она получила жёлтый билет.



Это, как уже было сказано, обычная житейская история, характерная не только для середины XIX века, но и для любого времени. Но что заставило автора романа «Преступление и наказание» заострить на Сонечке Мармеладовой внимание и вообще ввести этот образ в сюжет? Прежде всего – это совершенная чистота Сони, которую не смогла убить та жизнь, которою она живет. Даже её внешний облик свидетельствует о внутренней чистоте и величии.



Впервые видит Раскольников Соню, когда приносит домой её отца, которого переехала лошадь. Девушка была одета соответственно своему роду занятий (перекупленное через третьи руки цветастое платье, соломенная шляпка с ярким пером), но потом Соня приходит к Раскольникову, чтобы поблагодарить за спасение отца. Теперь она выглядит иначе: «Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно хорошенькая блондинка с замечательными голубыми глазами»; «Почти похожая на девушку скромную и приличную манерой, с ясным, но несколько запуганным лицом».



Чем больше Раскольников общается с ней, тем более она раскрывается. Немного позже Родион отмечает в ней ярко характеризующую её черту: «В лице её, да и во всей её фигуре, была сверх того одна особенная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти ещё девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребёнком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых её движениях».



Также интересна характеристика Сони её отцом: «Безответная она, и голос у ней такой кроткий…» Вот эта безответность и кротость является отличительной чертой девушки. Она всем пожертвовала, ради спасения своей семьи, которая и семьёй-то ей по-сути не являлась. О своей мачехе, Катерине Ивановне, которая избивала и измывалась над ней, Соня говорит как о несчастном ребёнке, которого нужно пожалеть, а не обижать упрёками: «Она такая несчастная, как ребёнок».



Жизнь Соня живёт не ради себя, а ради других. Она помогает слабым и нуждающимся, и в этом её непоколебимая сила. Раскольников так и говорит о ней: «Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! И пользуются! Вот ведь пользуются же. И привыкли. Поплакали и привыкли».



В другом романе Достоевского «Идиот» мы находим похожего человека, который ради других жертвует собой, причём даже не думая, что это жертва. Это князь Мышкин. Его отношения с Настасьей Филиповной, Парфёном Рогожиным, которых он жалеет, - прямое доказательство того, что сильный тот, кто помогает слабому. Причём слабость этих героев выражается по-разному. У Настасьи Филиповны в зависимости от мнения толпы, воспринимающей её как содержанку, у Рогожина в невозможности обуздать свой нрав. И князь Мышкин – светлый, добрый, отзывчивый до самозабвения человек – окружающим его людям кажется идиотом, слабаком. Ведь он не заботится о собственной выгоде, готов даже скомпрометировать себя, женившись на Настасье Филиповне. Но в тоже время все чувствуют в нём такую силу, которую не может поколебать ни клевета, ни злословие.



Оба эти героя, Сонечка Мармеладова и князь Мышкин, представляют собой замечательные образцы гуманных и высоконравственных людей. Она живут согласно христианским законам, но это не понятно тем, ради кого они жертвуют собой, поэтому одну презирают, а другого называют идиотом. Их сила выражается в их чистоте и внутреннем величии. Родион Раскольников очень метко дал характеристику таким людям: «Они всё отдают… глядят кротко и тихо». .