Сочинение «Быть знаменитым некрасиво...» (образ поэта в лирике Б. Л. Пастернака)

Творчество Бориса Леонидовича Пастернака стоит особняком в истории русской литературы. Он жил и творил в очень трудное для России время. Крушились старые каноны, жестко менялась прежняя жизнь, ломались люди и судьбы… И посреди всего этого – прекрасный поэт с тонкой душой и своеобразным видением мира. Рожденный на изломе судеб, Борис Пастернак сумел стать одним из символов своего века.



Стихи занимают отдельное место в его творчестве. Из-под его пера вышло множество замечательных строчек. Последний, так и не напечатанный при жизни Пастернака, сборник стихов под названием «Когда разгуляется» вобрал в себя избранные работы автора. В книге отчетливо слышна тема обновления, надежды, что стало отражением происходящих в стране перемен. Именно в этом сборнике было напечатано стихотворение «Быть знаменитым некрасиво…», которое можно назвать своеобразным сводом правил настоящего поэта. Именно в этом произведении Пастернак раскрывает свое отношение к творчеству.



Стихотворение имеет программный смысл, как бы продолжая пушкинское обращение к «Поэту». Лирический герой, продолжая мысль великого поэта о независимости художника от «любви народной», вносит в свое суждение нравственную оценку:



Быть знаменитым некрасиво.



Не это подымает ввысь.



Не надо заводить архива,



Над рукописями трястись.



Говоря о правилах истинного поэта, автор осуждает внимание к «шумихе», «успеху», внешнему благополучию, потому что это мешает стремлению «ввысь». Рассуждая о творчестве, автор выводит его основную, главнейшую задачу:



Цель творчества – самоотдача,



А не шумиха, не успех.



Позорно, ничего не знача,



Быть притчей на устах у всех.



Мы видим, что Пастернак не приемлет пустой, незаслуженной славы, ему проще кануть в неизвестность, чем быть на устах у всех, ничего для этого не сделав. Такая позиция заслуживает только уважения. Художник прокладывает свой одинокий путь «в тумане», где «не видать ни зги», слыша впереди только «будущего зов». Он должен оставить «живой след» в современности, который продолжат «другие».



Неповторимая судьба поэта понимается Пастернаком как связующее звено между прошлым и будущим в единой цепи искусства, как верность призванию:



И должен ни единой долькой



Не отступаться от лица,



Но быть живым, живым и только,



Живым и только до конца.



Однажды выбрав этот путь, поэт не должен отступаться от него никогда.



Так же важным произведением для раскрытия образа поэта в представлении Пастернака может служить стихотворение «Во всем мне хочется дойти до самой сути…». Оно было написано в тот же год, что и первое, и вошло в один и тот же сборник:



Во всем мне хочется дойти



До самой сути.



В работе, в поисках пути,



В сердечной смуте.



Из данного четверостишия следует стремление лирического героя, который условно может быть приравнен к самому Пастернаку, к жизни, к познанию ее тайн и загадок, жажда деятельности и чувства.

В этом стихотворении лирический герой ставит перед собой практически непосильную задачу – проникнуть в тайную суть жизни, вывести ее законы, разгадать ее секреты… Он пытается схватить «нить судеб, событий». Но задача осложняется тем, что он стремится не просто понять, но и выразить словами общий закон бытия:



О, если бы я только мог



Хотя отчасти,



Я написал бы восемь строк



О свойствах страсти.



Отбрасывая пустые слова, герой ищет главные, основные. Не в этом ли заключается задача и цель поэзии в целом и каждого поэта в частности?

Пастернак всегда считал, что значимое не обязательно должно быть сложным. Истинность вещей и явлений заключается именно в их простоте. Отсюда желание поэта выразить в восьми строках свойства страсти, которая для Пастернака и есть жизнь, потому что только, когда человек чувствует, он живет на самом деле. Это и есть рецепт проникновения в тайну жизни.



Интересна роль природы в творчестве Пастернака и в этом стихотворении, в частности. Она чудесным образом оживает, но не как скопление живых и неживых объектов окружающего нас мира, а как воплощенная поэзия:



Я б разбивал стихи, как сад.



Всей дрожью жилок



Цвели бы липы в них подряд,



Гуськом, в затылок.



Мир поэзии и мир природы переплетаются, и не вполне понятно, где кончается один и начинается другой. . . И липы выстраиваются у поэта в стройные ряды, подобно словам в строчке….