Сочинение «ЧТО ОТКРЫЛА МНЕ ПРОЧИТАННАЯ КНИГА? (Отзыв на рассказ А. В. Зверева «Ласточки») »

Каждое лето я езжу на каникулы к дедушке и бабушке в Онгурен. Меня восхищает природа этого края. Здесь высокая зеленая трава, чеснок и щавель в поле, здесь чистая вода в речке, приветливый Байкал… Это так чудесно по сравнению с тем, что у нас в Еланцах.

Однажды мы с девочками загорали на речке. Было тепло и тихо. И только ласточки беспокойно над нами кружились, хлопотали о чем-то, сновали туда-сюда. Что это с ними такое?

И мне вспомнился рассказ А. В. Зверева «Ласточки», который мы читали на уроке литературы.

Дома, в Еланцах, я не видела ласточек. Мама говорила, что они были, когда еще она была маленькая, а сейчас их нет. Почему? Что-то изменилось в природе?

А у бабушки в деревне они летают стаями, будто стрелами пронзая воздух. Особенно их много вечерами на речке. Здесь они кружатся так низко, что крылышками касаются воды. Это они мошек ловят, чтобы кормить свое потомство. А с утра их щебет слышен в стайке и на чердаке. Мы с братом видели там множество гнезд, из которых раздавался тревожный писк. Ласточки совсем не боялись нас, только внимательно смотрели своими глазками-бусинками.

Моя бабушка почти такая же, как бабка в рассказе А. Зверева «Ласточки». Она оберегает птичек от всего: от ребятишек, от котов, от дождя. Мало того, она считает, что ласточки приносят счастье в дом. Но так сердечно, как бабка и дед Якимовы, все же моя бабушка не относится к ласточкам. У нее, как говорит она, «хлопот и проблем больше, чем у ласточек».

Дед и бабка Якимовы считали ласточек «своими». Они ждали с нетерпением их прилета в начале лета и с грустью провожали в отлет в августе. Они разговаривали с ласточками, как с членами своей семьи, извинялись перед ними за то, что крыша прохудилась и в гнездо попала вода. Они оберегали ласточек от кота, змеи и сорок. Дед и бабка говорили, что ласточки «веселят их молодостью жизни». А птички садились перед старичками и «рассыпали радостную песню». Когда у ласточек появилось потомство, дед даже дрова «колол негромко», а бабка посуду мыла тихо и разговаривала с дедом вполголоса. Какая забота! Какая душевная доброта!

Но самое главное в рассказе – это влияние мира деда и бабки на внука Гриню. Гриня – «современный» мальчик. Он не умел жалеть животных. Мать с отцом его этому не научили, они не любили ни птиц, ни зверей. «Отец в выходные дни играл в домино, а мать целыми днями трясла ковры». Гринька «слышал, что есть поле, тайга, озеро, река», но ничего этого своими глазами не видел. Когда он впервые приехал на дачу, все для него было ново.

Никто ему ничего не объяснял, и он «стал бегать по лугу, топтать цветы, швырять камнями в сорок и ворон, стрелять из рогатки в воробьев». Гринька думал, что он хозяин всего, что его окружает, и что он может делать то, что хочет.

Ему было всего семь лет, осенью он должен был идти в школу.

Такой самоуверенный, такой неуправляемый мальчик.

Но судьба сжалилась над ним, на лето родители отправили его в деревню к дедушке и бабушке.

Вначале он и тут продолжал хозяйничать: починил рогатку и стал стрелять в воробьев, догонял сусликов и убивал их. И дед с бабкой принялись за воспитание внука.

Гринька удивленно наблюдал, как ласково бабка разговаривала с ласточками… «Ты послушай, как они поют», - радовалась бабка. Гринька смеялся над тем, как ласточки во время пения отдувают щечки. Он наблюдал, как они носили комочки грязи в гнездо. «Но у Гриньки в голове были свои затеи: если привязать перышко к удилищу, залезть на крышу и размахивать – как ловко можно подшибить птичку». Но от затеи его отвлекла бабка, а дед отшлепал, а потом долго объяснял Гриньке, почему птичек надо беречь.

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