Сочинение Часть С ЕГЭ

Какова роль книг, литературы в жизни человека? Зачем нужны хорошие книги – задается в статье Ю. Олеша.

Писатель вспоминает свою мечту завести отдельную полку для любимых книг. Он задумывался, какой должна быть эта полка. Такая полка должна быть особенной. Для неё нужна золотая лента – но где её раздобыть?! И он подумал, что золотую ленту можно купить. Он вспомнил детство и золотую бумагу, которая применялась для изготовления ёлочных игрушек. Бумага была размером с лист обычной писчей бумаги, её обратная сторона была мягкая как подкладка, на которой были рисунки.

Но не всё может быть, если даже очень захочешь. Может, он и не может осуществить своё желание, так как на этой золотой полке нужны и золотые книги, которые собрать очень трудно. Ведь, как ни странно, книги, которые нам нравятся, забываются и не удерживаются у нас в памяти. И мы множество раз перечитываем их.

Я считаю, что у каждого человека должна быть своя золотая полка. Не обязательно обшитая золотой бумагой. И даже не обязательно полка. Может быть, несколько любимых книг, просто лежащих на столе («настольных книг»). Книги очень важны для каждого из нас. Так, например, в Трилогии о Детстве и Юности М. Горький признается, что именно книги сделали его человеком. В романе А. Пушкина «Евгений Онегин» главный герой не смог найти себя, заняться каким-либо делом, т. к. не увлекался книгами, у него не было золотой полки. Только, мне кажется, к сожалению, что человек не сможет собрать одну золотую полку на всю жизнь. Люди меняются, меняются их ценности, отношение к жизни и к книгам. И золотые книги с течением времени перестанут быть важными для человека, им на смену придут новые. .