Сочинение Часть С ЕГЭ по тексту С.Маршака "О лексическом значении слова".

«Какое же необъятное, неисчерпаемое море – человеческая речь!», с этой фразы русский литературный критик С. Маршак повествует читателю о лексическом значении слова. Лишь словами мы способны передавать различные чувства и эмоции, потрясать свое окружение. Благодаря красоте слова, поэты и писатели создают величайшие произведения и переносят нас в сказочный мир.

Точным словом мыслители отражали в своих творениях глубокие знания жизни и природы, нравственное состояние тех или иных поколений. Слово – источник истории, ее двигатель.

Авторская позиция четко прослеживается. С. Маршак дает понять истинное назначение слова и языка, пример этому строчка: «Язык отражает глубокие знания людей и природы, приобретенное человечеством». Автор уверяет, что важно не только использование самих слов, но и опыт поколений, заключенный в них.

Я поддерживаю автора и считаю, что отношение к языку немало важно, оно обеспечивает нам память о былых событиях и вечных ценностях, которые не следует забывать.

Л. Н. Толстой мастерки владел словом, с художественной точностью он описывал события войны 1812 года в романе-эпопее «Война и мир». Это еще раз доказывает историческую востребованность языка, ведь не будь романа «Война и мир», мало кто понимал эмоциональный настрой русской армии во время битвы под Аустерлицем и других событий.

Современное общество перестало вкладывать в язык тот прежний смысл, который видит С. Маршак. Зато былая эмоциональность осталась. Остались и те, способные заражать словом, словно поэты «Золотого века».

Язык и слово – бессмертные носители информации, без которых невозможно представить ни одно общество. Заботясь о красоте нашей речи, мы в силах предоставить следующим поколениям достойное и яркое будущее. Я думаю, все зависит от нас. .