Сочинение Часть С (текст В.А.Закруткина)

Что вызывает в нас ненависть? Можно ли отказаться от этого чувства, подавить желание мести? Над этими вопросами заставляет задуматься нас, читателей, текст Виталия Александровича Закруткина.

Марию, героиню романа, охватили «ненависть и горячая, слепая злоба», когда она встретила живого немца, солдата вражеской армии, принёсшей ей «смерти мужа и сына», «мученические дни и ночи». Но даже в такое тяжёлое и страшное время как военное, в героине остаются человеческие чувства, способность сострадать и понять. «Святое слово “мама”» пронзило сердце Марии, и она опомнилась, смогла не уподобиться тем, кто принёс страдания ей- героиня отказывается от мести, в ней уже нет той ненависти, она «отстаивает уходящую жизнь» раненого.

Автор текста призывает читателя брать пример с поступка Марии- не поддаваться «слепой злобе» и не терять способности сострадать, уметь быть милосердными и к врагу своему.

Безусловно, к призыву автора стоит прислушаться. Ведь люди должны иметь не только человеческий облик, но и человеческие чувства, быть гуманными и не попадать в плен к ненависти и злобе. Как говорил французский философ Жан- Поль Сартр: «Достаточно, чтобы один человек ненавидел другого,- и ненависть, перехоя от соседа к соседу, заражает всё человечество», а Хамиль Джубран считал, что «ненависть – нечто мёртвое».

Подобно Марии забыл об этом «мёртвом» чувстве Сашка- герой рассказа «Сашка» Кондратьева Николая Дмитриевича. Впервые встретившись с врагом, юноша даёт понять немцу, что «русские над пленными не издеваются». У Сашки темнеет в глазах, когда тот получает приказ расстрелять «языка». Он не представляет, что может убить кого-то, даже если этот кто-то – враг, солдат неприятельской армии.

Итак, Виталий Александрович Закруткин призывает читателей подавить желание мести, не проявлять ненависть и быть милосердными. .