Сочинение Частные и всеобщие проблемы русской жизни в прозе А.С.Пушкина

К циклу "Повестей Белкина" непосредственно примыкает незавершенная и самим Пушкиным не публиковавшаяся "История села Горюхина". Тягость крепостной неволи и свое сочувственное отношение к горестям и бедам закрепощенного крестьянства Пушкин подчеркнул уже названием села: "Горюхино". Стоит только вспомнить приводимую Пушкиным запись помещичьего календаря: "4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 — корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 — погода ясная. 9 — дождь и снег. Тришка бит по погоде". Подобные места придают нарочито наивной, бесхитростной и вместе с тем исполненной сарказма "Истории. . . " характер явной политической сатиры. Недаром манеру "смиренного" горюхинского летописца подхватил и блестяще развил в своей "Истории одного города" наиболее сильный русский политический сатирик Салтыков-Щедрин. В творчестве самого Пушкина "История села Горюхина" является началом того пути, который привел его к созданию "Дубровского", а затем — "Капитанской дочки".

Социально-бытовой роман "Дубровский" не был завершен. Но если бы не сохранилось пушкинских планов его продолжения, мы считали бы, что имеем дело с законченным текстом. Фигура "благородного разбойника" Владимира Дубровского несколько романтизирована Пушкиным, зато почти все остальные образы романа — от крепостников-помещиков и продажных чиновников-подьячих до крепостных крестьян — даны с величайшей реалистичностью. Особенно выпукло показана фигура дикого и неистового крепостника-самодура Троекурова. Тонким контрастом к нему является облекающий свои крепостнические замашки и инстинкты в формы культурно-утонченного "европеизированного" изящества князь Верейский — знаток и любитель искусств, страстный поклонник женской красоты.

Глубоко правдивы и обрисованы с большим и подлинным сочувствием образы крепостных крестьян, особенно фигура кузнеца Архипа. Жестоко расправившись с приказными, Архип с опасностью для жизни выносит из огня беспомощную кошку. Образом кузнеца великий художник-реалист возражает не только реакционным ненавистникам крестьянства, но словно бы отвечает и себе самому на те опасения "русского бунта, бессмысленного и беспощадного", которые были свойственны ему как политическому мыслителю.

Особое место среди прозаических произведений Пушкина занимает небольшая по объему, но насыщенная глубоким социально-историческим смыслом повесть "Пиковая дама". В образе главного действующего лица, Германа, с его "профилем Наполеона, а душой Мефистофеля", Пушкин создал тип того нового буржуазного "героя", хищника-стяжателя, который стал возникать в это время в русской действительности. "Деньги, вот чего алкала его душа!" — с горечью восклицает разгадавшая Германа Лиза. Человек "сильных страстей и огненного воображения", Герман скрытен, честолюбив, азартен в душе, но расчетлив и бережлив почти до скупости. Ради достижения богатства он готов на все: и увлечь молодую девушку, которую на самом деле не любит, и стать любовником восьмидесятилетней старухи, и даже пойти на преступление. С графической четкостью рисунка даны и остальные образы повести: старой графини, которая была прямо срисована Пушкиным с одной из титулованных старух николаевского двора, и "бедной воспитанницы" Лизы, легкомысленно-беспечного гвардейца Томского и игрока Чекалинского. Описание игры в доме Чекалинского по своему строго эпическому тону и одновременно глубочайшему внутреннему драматизму принадлежит к числу самых замечательных страниц русской повествовательной прозы.

Вообще "Пиковая дама" представляет собой одно из чудес пушкинского искусства. Умение писать просто, коротко и ясно, проявившееся с такой силой уже в "Повестях Белкина", в "Пиковой даме" достигает еще большего совершенства. Воплощая свой замысел, Пушкин идет прямым путем, ни на минуту — под влиянием внезапных наплывов чувств, капризной игры творческого воображения — не сходя с него в сторону. Увлекательность фабулы, живость созданных образов, стройность композиции, мастерство повествования, необыкновенно изящного в своей простоте и вместе с тем проникнутого тончайшей иронией, — все это делает "Пиковую даму" одним из лучших образцов новеллы в мировой литературе. .