Сочинение «Частушки, нескладухи и небылицы»

Частушки появились в народе во второй половине XIX столетия. Это песенки повышенного общественного звучания. Они все обращены к людскому суду, людской совести. Частушка делает достоянием гласности всякую новизну.



Было время, когда распространение частушек считали признаком упадка народного творчества, не замечали того мастерства, с которым сложены ее короткие и сильные стихи, бойкие, стремительные, насмешливые, иронические.



Среди частушек можно выделить несколько разновидностей. Самым многочисленным видом частушек надо признать лирические попевки:



Лучше нету того цвету, Когда яблоня цветет, Лучше нету той минуты, Когда миленький придет.



Эту частушку с заменой только одного слова «миленький» словами «милый мой» включил в свою песню наш современник поэт М. (Данный материал поможет грамотно написать и по теме Фольклор Частушки нескладухи и небылицы. Краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений. ) В. Исаковский, оценивший художественный смысл и совершенство народного четверостишия.



Лирические попевки не обязательно поют только на людях — на вечерках, под игру на гармони. Их поют и наедине с самим собой, но создались эти песни все же как поэзия чувств, которые требовали выхода. Такие частушки делятся с людьми горечью разлук, волнением встреч:



Ты, гармонь, гармошенька,



Развей тоску малешенько,



Развей ты горюшко-тоску



По дорожке, по песку.



Одну и ту же частушку могут петь люди разного душевного склада, в разное время и в разных местностях. Каждый находит в частушке созвучие своим настроениям. Тем самым частушка и завоевала сердца миллионов людей. В лирических попевках, а равно и в других видах частушек отразились помыслы, чувства народа со всеми чертами, прежнего времени, но немало частушек, в которых есть приметы и нашего времени:



Я сегодня тебя видела



Во сне, мой дорогой,



Ты в зеленой гимнастерке



Стоял передо мной.



Особый вид частушек рассчитан на комический эффект. Это нескладухи и небылицы:



Я с высокого забора



Прямо в воду упаду,



Ну кому какое дело,



Куда брызги полетят!



Это нескладуха в прямом смысле слова: последний стих не вяжется с остальными ни по смыслу, ни по форме: ждешь рифмы к слову «упаду», а ее нет.



Частушка-небылица напоминает детский перевертыш, но несообразности здесь не несут педагогической функции, они только средство юмора:



Сапоги сшил из рубашки,



А рубашку — из сапог,



Дом поставил из опилок —



Вышел славненький домок.



В свое время в Поволжье и в других местах были очень широко распространены страдания — лирические и комические двустишия медленного, а не частого, бойкого ритма.



Приду домой, стукну в сенцы —



Мать не знает, что на сердце.



Помимо лирических попевок и их комических пародий — нескладух, страданий, среди частушек можно встретить особые плясовые припевки:



Ой, топни, нога,



Не жалей сапога,



Тятька новые сошьет



Или эти подошьет.



Припевка специально сложена для пляски — самый набор слов здесь служит передаче ее ритма.



Совсем недавно, уже в советское время, появился плясовой тип частушек — так называемая «Семеновна». Это частушки особого напева. Певцы обнаруживают стремление к соединению этих частушек по признаку развития одной темы. Сначала певица поет:



Я пошла с другим, ему не верится,



Он подошел ко мне удостовериться.



А потом продолжает:



Удостоверился — и не дождался слов,



А я ему кричу, что позабудь любовь.



Название «Семеновна» частушки получили по имени лирической героини Семеновны, у которой дружок — Семен:



Ай, Семен, Семен, ты, как луг, зелен,



Ай, Семеновна, трава зеленая. . .



«Семеновна» — лирический тип плясовых частушек, но среди плясовых типов частушек есть и такие, которые с самого возникновения обнаружили тягу к политическим темам: это — «Яблочко». В годы революции и гражданской войны в ходу была частушка:



Эх, яблочко покатилося.



А кадетская власть повалилася.



Частушки выводили народную поэзию из бытовых рамок, но устная поэзия народа и до них в особых своих видах трактовала социальные темы. Это касается в первую очередь былин, исторических песен, песен о солдатчине, антикрепостнических песен, так называемых «разбойничьих», тюремных, а также многих пословиц и поговорок.