Сочинение «Частушки, нескладухи и небылицы»
Частушки появились в народе во второй половине XIX столетия. Это песенки повышенного общественного звучания. Они все обращены к людскому суду, людской совести. Частушка делает достоянием гласности всякую новизну.
Было время, когда распространение частушек считали признаком упадка народного творчества, не замечали того мастерства, с которым сложены ее короткие и сильные стихи, бойкие, стремительные, насмешливые, иронические.
Среди частушек можно выделить несколько разновидностей. Самым многочисленным видом частушек надо признать лирические попевки:
Лучше нету того цвету, Когда яблоня цветет, Лучше нету той минуты, Когда миленький придет.
Эту частушку с заменой только одного слова «миленький» словами «милый мой» включил в свою песню наш современник поэт М. (Данный материал поможет грамотно написать и по теме Фольклор Частушки нескладухи и небылицы. Краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений. ) В. Исаковский, оценивший художественный смысл и совершенство народного четверостишия.
Лирические попевки не обязательно поют только на людях — на вечерках, под игру на гармони. Их поют и наедине с самим собой, но создались эти песни все же как поэзия чувств, которые требовали выхода. Такие частушки делятся с людьми горечью разлук, волнением встреч:
Ты, гармонь, гармошенька,
Развей тоску малешенько,
Развей ты горюшко-тоску
По дорожке, по песку.
Одну и ту же частушку могут петь люди разного душевного склада, в разное время и в разных местностях. Каждый находит в частушке созвучие своим настроениям. Тем самым частушка и завоевала сердца миллионов людей. В лирических попевках, а равно и в других видах частушек отразились помыслы, чувства народа со всеми чертами, прежнего времени, но немало частушек, в которых есть приметы и нашего времени:
Я сегодня тебя видела
Во сне, мой дорогой,
Ты в зеленой гимнастерке
Стоял передо мной.
Особый вид частушек рассчитан на комический эффект. Это нескладухи и небылицы:
Я с высокого забора
Прямо в воду упаду,
Ну кому какое дело,
Куда брызги полетят!
Это нескладуха в прямом смысле слова: последний стих не вяжется с остальными ни по смыслу, ни по форме: ждешь рифмы к слову «упаду», а ее нет.
Частушка-небылица напоминает детский перевертыш, но несообразности здесь не несут педагогической функции, они только средство юмора:
Сапоги сшил из рубашки,
А рубашку — из сапог,
Дом поставил из опилок —
Вышел славненький домок.
В свое время в Поволжье и в других местах были очень широко распространены страдания — лирические и комические двустишия медленного, а не частого, бойкого ритма.
Приду домой, стукну в сенцы —
Мать не знает, что на сердце.
Помимо лирических попевок и их комических пародий — нескладух, страданий, среди частушек можно встретить особые плясовые припевки:
Ой, топни, нога,
Не жалей сапога,
Тятька новые сошьет
Или эти подошьет.
Припевка специально сложена для пляски — самый набор слов здесь служит передаче ее ритма.
Совсем недавно, уже в советское время, появился плясовой тип частушек — так называемая «Семеновна». Это частушки особого напева. Певцы обнаруживают стремление к соединению этих частушек по признаку развития одной темы. Сначала певица поет:
Я пошла с другим, ему не верится,
Он подошел ко мне удостовериться.
А потом продолжает:
Удостоверился — и не дождался слов,
А я ему кричу, что позабудь любовь.
Название «Семеновна» частушки получили по имени лирической героини Семеновны, у которой дружок — Семен:
Ай, Семен, Семен, ты, как луг, зелен,
Ай, Семеновна, трава зеленая. . .
«Семеновна» — лирический тип плясовых частушек, но среди плясовых типов частушек есть и такие, которые с самого возникновения обнаружили тягу к политическим темам: это — «Яблочко». В годы революции и гражданской войны в ходу была частушка:
Эх, яблочко покатилося.
А кадетская власть повалилася.
Частушки выводили народную поэзию из бытовых рамок, но устная поэзия народа и до них в особых своих видах трактовала социальные темы. Это касается в первую очередь былин, исторических песен, песен о солдатчине, антикрепостнических песен, так называемых «разбойничьих», тюремных, а также многих пословиц и поговорок.