Сочинение Чацкий, Онегин и Печорин.

Александр Сергеевич Грибоедов, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов – великие русские писатели. Они создали много замечательных произведений, самыми значимыми и известными из которых считаются "Горе от ума", "Евгений Онегин", "Герой нашего времени".

Главные персонажи этих литературных шедевров – Чацкий, Онегин и Печорин – типичные представители передовой дворянской молодёжи первых десятилетий девятнадцатого века. Эти люди выделяются из общей массы аристократов благодаря таким качествам, как тонкий, глубокий ум, нежелание мириться с существующей действительностью, стремление к настоящим поступкам, к лучшей жизни, презрение к порокам света. Все три персонажа противопоставляют себя обществу. Их основная проблема – одиночество. Тем не менее, каждый их них – герой своего времени.

В комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедов раскрывает трагедию Александра Андреевича Чацкого. Это образованный, остроумный, благородный, порядочный, честный молодой человек. Вернувшись из-за границы в Москву, смело и горячо протестует против крепостничества и самодержавия, против карьеризма и служения «лицам», против слепого подражания всему иностранному и смешенья языков: «французского с нижегородским». Однако искренние речи и независимые суждения Чацкого наталкиваются на полное непонимание и неприятие со стороны фамусовского общества. Москвичи объявляют героя сумасшедшим, ведь он единственный среди всех осмелился восстать против общепризнанных понятий и косности представителей поколения «отцов».

Евгений Онегин – герой одноимённого романа А. С. Пушкина – представляет более поздний период русской истории. На первый взгляд он типичный молодой аристократ: посещает театры и балы, спит до обеда, пользуется успехом у дам. Но на самом деле он очень отличается от обычного дворянина «резким охлаждённым умом», состоянием неудовлетворённости собственной жизнью и стремлением что-то в ней изменить, наполнить её смыслом. Поэтому вскоре однообразные светские радости наскучили Онегину, он стал презирать пустоту праздного времяпрепровождения. Не смог найти себя герой и в деревне. Ему было скучно среди поместного дворянства, а соседи-помещики решили, что он «опаснейший чудак».

Познакомившись с молодым романтиком и поэтом Владимиром Ленским, Онегин близко сошёлся с ним. Несмотря на то, что герои были совершенно противоположны по характеру и мировоззрению, они искренне привязались друг к другу. Но дружба не помешала Онегину спровоцировать Ленского на дуэль и даже убить его. После этого тоска, хандра и недовольство жизнью только усилились в нём.

Любовь Татьяны Лариной поначалу не пробудила в Онегине никаких чувств, он отверг неопытную девушку. Однако через какое-то время, встретив вновь Татьяну, ставшую теперь светской замужней дамой, герой искренне влюбляется в неё. Но долг и честь не позволяют девушке разрушить свою семью.

Как и Чацкий, Онегин был одинок среди людей, потому что был выше их, видел несовершенства того мира, в котором родился и жил, и не хотел мириться с ними. Но, в отличие от Александра Андреевича, герой Пушкина пассивно смотрел на пороки общества, не пытаясь с ними бороться.

Роман «Герой нашего времени» - это история энергичного аристократа, храброго офицера, глубокомыслящего и образованного молодого человека, который пытается найти себя, какую-то цель в жизни, своё счастье, применение своим знаниям, способностям и талантам. По словам М. Ю. Лермонтова Печорин – «это портрет, составленный из пороков всего… поколения, в полном их развитии»

Григорий Александрович никогда не довольствуется тем, что имеет, ему всегда необходимо большее. Герой привык получать желаемое любым способом, пусть даже ценой несчастья других. Печорин эгоист – он делает всё только для себя, не задумываясь об окружающих, его не волнуют чужие проблемы.

Григория Александровича, как и героев произведений Грибоедова и Пушкина, преследует скука и одиночество. Ему, как и Онегину, пресытились светские удовольствия и победы на «любовном фронте», надоели науки и путешествия, он разочаровался в людях.

Чацкий, Печорин, Онегин – не только герои, но и жертвы своего времени. Их не устраивает та действительность, в которой они живут. Несмотря на свои способности они не могу найти для себя место в жизни, мучаются от одиночества и непонимания.

Рассматривая произведения А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова можно сделать вывод о том, какую значительную роль играет в судьбе человека историческая эпоха, представителем которой он является. .