Сочинение Чацкий - «другой» в мире Фамусовых.

Даже название комедии Грибоедова говорит само за себя. Казалось бы, разве может быть горе от ума? А на самом деле может. И эта тема актуальна и в наше время.

Главный герой комедии — Александр Андреевич Чацкий. Он приезжает в Москву к любимой. Но со времени его отъезда многое изменилось, по его мнению. Но менялось ли что-то? Нет, все осталось прежним. Ведь в детстве Чацкого возили в дом Фамусовых неспроста. Все хотели, чтобы он стал членом фамусовского общества. Да, ничего не изменилось, и Чацкий сам понимает это после разговора со Скалозубом:



Дома новы, но предрассудки стары.

Порадуйтесь, не истребят

Ни годы их, ни моды, ни пожары.



И возлюбленная Чацкого, несмотря на то что полюбила другого, осталась той же. Этой героине свойственна влюбчивость, она не заботится о чувствах других, ее отец хорошо постарался, чтобы его единственная дочь идеально вписалась в современное общество. Она хапуга, немного лицемерка и, в конце концов, получает по заслугам: ее обманывает новый возлюбленный. Молчалин по сути такой же, как София, он скрывает свою любовь к Лизе. На самом деле он уже нашел способ, чтоб пробиться к славе и богатству:



Мне завещал отец:

Во-первых, угождать всем людям из изъятъя —

Хозяину, где доведется жить,

Начальнику, с кем буду я служить,

Слуге его, который чистит платья,

Швейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была.



Молчалин — типичный подхалим того времени, который обязательно всего добьется, так как его все любят. Он не первый и не последний. Так же или почти так начинал свою карьеру полковник Скалозуб:



Довольно счастлив я в товарищах моих,

Вакансии как раз открыты;

То старших выключат иных,

Другие, смотришь, перебиты.



Скалозуб, хоть и производит впечатление ограниченного, зацикленного на своей работе человека, по-своему хитер. Все в комедии Грибоедова такие же хитрые, проворные, лукавые, но все же во главе стоит Павел Афанасьевич Фамусов. Он вобрал в себя, кажется, все, что есть в отрицательных героях комедия. Он возглавляет их и поддерживает. Все эти “сливки” общества Грибоедов собирает на балу, где и высмеивается Чацкий. Он слишком честный, слишком справедливый, слишком. . . Ему не место в Москве, потому что вся Москва полна Фамусовыми и их окружением. Ему слишком тесно в этом городе. Фамусов ясно дает понять, что не даст ему житья:



. . . И ваша такова последняя черта,

Что, чай, ко всякому дверь будет заперта:

Я постараюсь, и в набат я приударю,

По городу всему наделаю хлопот

И оглашу на весь народ:

В сенат подам, министрам, государю.



У Фамусова везде связи, и Чацкому ничего не остается, как бежать из Москвы. Фамусовское общество отвергло его? Нет, это он отверг это общество. Как можно такому начитанному, умному человеку оставаться в городе, где его оклеветали, высмеяли. Напоследок он высмеивает всех героев комедии одновременно:



. . . С кем был! Куда меня закинула судьба!

Все гонят! Все клянут! Мучителей толпа,

В любви предателей, в вражде неутомимых,

Рассказчиков неукротимых,

Нескладных умников, лукавых простаков,

Старух зловещих, стариков,

Дряхлеющих над выдумками, вздором,

Безумным вы меня прославили всем хором.

Вы правы: из огня тот выйдет невредим,

Кто с вами день пробыть успеет,

Подышит воздухом одним,

И в нем рассудок уцелеет.

Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,

Где оскорбленному есть чувству уголок!. .

Карету мне, карету!.