Сочинение Чацкий и Молчалин

Чацкий, наделенный темпераментом и живым умом, активно ведет борьбу с фамусовским обществом, но он не видит своего главного противника — Молчалина. Главный герой не способен отнестись к нему и его “способностям” всерьез, но на самом деле это “жалчайшее созданье” не так уж ничтожно. За время его отсутствия он занял место в сердце Софии. Брошенные Чацким слова — “Молчалины блаженствуют на свете” — оказались пророческими. Именно люди этого типа, идеал которых “и награжденья брать, и весело пожить”, станут, по мнению главного героя, на вершину общества потому, что власть ценит “умеренность и аккуратность”, а также “бессловесных”.

Ум, хитрость, изворотливость, умение найти “ключ” к каждому влиятельному человеку — главные ка чества Молчалива. Его взгляды на жизнь противоположны идеалам Чацкого. Этим Молчалин подобен фамусовскому обществу. За три года отсутствия Чацкого он добился невероятных успехов. Неизвестный, безродный мещанин получил чин асессора и стал возлюбленным Софии. Рассчетливо и холодно он набирает силу, не останавливаясь ни перед чем, даже перед обманом беззащитной девушки. Он готов вынести любые унижения в борьбе за власть. Никто не может встать у него на пути.

Чацкий не только отвергает устаревшие формы жизни, но и призывает всех это делать. Главный герой — человек неравнодушный, деятельный, мне даже кажется, что он типичный представитель декабристов. Он презирает низкопоклонничество, страсть к чинам, душевную пустоту. Речь его кипит умом, остроумием. Он честный, со здоровым чувством юмора человек, который видит недостатки других и открыто их высмеивает, никого не боясь. Все это благородство противоположно качествам Молчалина.

Этим произведением автор призывает бороться с такими людьми, как Молчалин и Фамусов. Мне кажется, что такие люди существуют и сегодня, потому что очень трудно “разгадать” их лживые натуры и они всегда находят “слабых” людей, которыми можно командовать. Из этого следует, что фамусовское и молчалинское общество растет и развивается. .