Сочинение Чацкий и Молчалин. Сравнительная характеристика героев

А. С. Грибоедов родился в Москве в семье отставного военного. Поступает на философский факультет в Московский университет. Оканчивает его, затем поступает в Коллегию иностранных дел.

В 1820 году приступает к осуществлению замысла комедии “Горе от ума”. В связи с работой комедию заканчивает только через несколько лет.

“Горе от ума” держится каким-то особняком в литературе и отличается моложавостью, свежестью и является образцовым произведением. В нем нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего, лишнего штриха и звука. Все детали не сочинены, а взяты из московских гостиных и перенесены в книгу.

Комедия “Горе от ума” — одно из самых ярких произведений не только писателя, но и всей литературы.

Основной конфликт комедии — столкновение консервативного дворянского общества с миром новых людей. К обществу принадлежит Молчалин, к “новым людям” с уверенностью можно отнести Чацкого. Бесспорно, Чацкий главный герой, он не только умнее всех прочих, но и положительно умен. Ему принадлежат 300—400 душ, и он возвращается после отдыха на кислых водах в Москву. До его приезда Москва была носительницей старых взглядов (город тирании общественного мнения и преклонения перед мундиром и чинами). Защищал этот город Фамусов, а прислуживался у него Молчалин. По мнению автора, в отличие от Чацкого, это главный отрицательный персонаж комедии, глупый любовник и сердечный друг Софьи. Но мне знакомы в нем эти черты, ведь все иногда бегают в поисках впечатлений за противоположным полом. То есть одной он говорит одно, а другой — другое. Этот подлый человек, у которого нет ничего святого, исправно выполняет завет отца: “угождать всем людям без изъятья”, даже “собаке дворника, чтоб ласкова была”.

Чацкий — человек честный, искренний, способный трезво и независимо мыслить, видеть пороки и противоречия своего общества. Особенно ярко показывает Грибоедов эти качества, противопоставляя Чацкому низкого подхалима и лицемера Молчалива.

Чацкий, приехав, сразу отправляется к Софье в надежде найти ответ на прежние чувства — и не находит. Но его поразили две перемены: она необыкновенно похорошела и охладела к нему — тоже необыкновенно. У него возникает сомнение, что она влюблена. Он пытается узнать, кто это, и по возможности вернуть чувства и расположение Софьи.

Чацкий —сторонник новых рассуждений о жизни, он не старается кого-то переубедить. Он выступает за введение новых порядков и поэтому с самого начала неодобрительно относится к членам фамусовского общества и Молчалину в том числе. Поначалу Чацкий всем приходится по душе. За него даже хотят выдать дочь одной графини, но та, узнав о том, что он не очень богат, опровергает это. Молчалин же пробивается по жизни сам. Он служит секретарем у Фамусова. В сцене бала он услужливо восхваляет шпица Хлестовой, чем заслуживает ее расположение.

На протяжении всей комедии продолжается сюжетный мотив “падения”: Чацкий, едва появившись в доме, рассказывает, что по дороге падал много раз. Но падение Молчалива с лошади, при вести о котором Софья лишается чувств, “рифмуется” с образцовым падением фамусовского дяди Максима Петровича: “Упал он больно — встал здорово”. Это вписывает его в ту неизменную московскую традицию, против которой выступал Чацкий.

Молчалин видит смысл жизни в своем благополучии: “И награжденья брать, и весело пожить”. А Чацкий мечтает о бескорыстном служении отчизне, о том, чтобы принести пользу народу, который он уважает и считает “умным и бодрым”. В то же время он презирает слепое чинопочитание, угодничество, карьеризм. Он “служить бы рад”, но ему “прислуживаться тошно”.

Единственное, для чего он приехал в Москву, — это увидеть Софью. А когда он узнает, что она влюблена в Молчалина, начинает всячески ругать его.

В итоге Софья застает Молчалива в объятиях своей служанки Лизы. Чацкого, находившегося наедине с Софьей, после этого увидел Фамусов и посчитал, что это свидание. Чацкий должен покинуть дом и уехать.

По существу, никто из них не выиграл. Чацкий уехал, разочаровавшись, Молчалин покинул дом в стыдливом положении.

Мораль комедии такова: во всем, что получим мы от жизни плохого, подчас виноват наш ум. (Самый лучший пример — Чацкий.

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