Сочинение Чацкий и Молчалин классические образы комедии в современной интерпретации

В комедии Грибоедова «Горе от ума» представлены два поколения, резко противопоставленных и враждующих друг с другом. Важно, что эти поколения отличаются не только и не столько возрастом, сколько взглядами на жизнь, мироощущением, законами, по которым они существуют. Одно из них, многочисленное, сильное и, казалось бы, неискоренимое – консервативное старомосковское общество. Ему в комедии противостоят «новые» люди, прогрессивные и образованные.

Одним из самых ярких представителей фамусовского общества в «Горе от ума» является Алексей Степанович Молчалин. Я думаю, его роль в произведении сопоставима с ролью главного героя - Чацкого. Как и Чацкий, Молчалин — участник и любовного, и общественно-идеологического конфликта. Он не только достойный ученик Фамусова, но и «соперник» Чацкого в любви к Софье, третье лицо, возникшее между бывшими влюбленными.

Если Фамусов, Хлёстова и некоторые другие персонажи комедии – это «живые обломки» «века минувшего», то Молчалин — человек одного с Чацким поколения. Но, в отличие от главного героя, Молчалин — убежденный консерватор. По своему внутреннему состоянию он, несомненно, представитель старой Москвы, поэтому диалог и взаимопонимание между ним и Чацким невозможны. Больше того, между ними неизбежен конфликт, ведь жизненные идеалы, нравственные принципы и поведение в обществе у этих героев абсолютно противоположны. Так, например, Чацкий не может понять, «зачем же мнения чужие только святы». Молчалин же, как и Фамусов, считает зависимость «от других» основным законом жизни.

Молчалин — посредственность, не выходящая из общепринятых рамок, это типичный «средний» человек: и по способностям, и по уму, и по притязаниям. Но у него есть «свой талант, Алексей Степанович гордится своими качествами — «умеренностью и аккуратностью».

Мировоззрение и поведение Молчалина строго регламентируется его положением в служебной иерархии. Он скромен и услужлив, потому что «в чинах. . . небольших», не может обойтись без «покровителей», даже если ему приходится всецело зависеть от их воли.

Зато, в отличие от Чацкого, Молчалин органично вписывается в фамусовское общество. Это « маленький Фамусов », ведь у него много общего с московским « тузом », несмотря на большую разницу в возрасте и общественном положении. Например, отношение Молчалина к службе — чисто «фамусовское»: он хотел бы «и награжденья брать, и весело пожить». Общественное мнение для Молчалина, как и для Фамусова, свято. Некоторые его высказывания («Ах! злые языки страшнее пистолета», «В мои лета не должно сметь Свое суждение иметь») напоминают фамусовское: «Ах! боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексевна!».

Молчалин — антипод Чацкого не только по убеждениям, но и по характеру отношения к Софье. Главный герой произведения искренне влюблен в девушку, выше этого чувства для него ничего не существует, по сравнению с ним «мир целый» Чацкому «казался прах и суета». Молчалин же лишь умело притворяется, что любит Софью, хотя, по собственному признанию, не находит в ней «ничего завидного».

Отношения с Софьей целиком определяются жизненной позицией Молчалина: так он держится со всеми без исключения людьми, это его жизненный принцип, усвоенный с детства. В последнем действии Алексей Степанович рассказывает Лизе, что ему «завещал отец» - «угождать всем людям без изъятья».

Молчалин — влюбленный «по должности», «в угодность дочери такого человека», как Фамусов, «который кормит и поит, / А иногда и чином подарит. . . ».

Важно, что утрата любви Софьи не означает поражения Молчалина. Хотя он и совершил непростительную оплошность, ему удалось выйти сухим из воды. Знаменательно, что не на «виноватого» Молчалина, а на «невиновного» Чацкого и оскорбленную, униженную Софью обрушил свой гнев Фамусов.

В финале комедии Чацкий становится изгоем: общество его отторгает, Фамусов указывает на дверь и грозится «огласить» его мнимый разврат «во весь народ». Молчалин же не попадает под «основной удар». Вероятно, он удвоит усилия, чтобы загладить свою вину перед Софьей. Но, в любом случае, остановить карьеру такого человека, как Алексей Степанович Молчалин, невозможно - таков смысл авторского отношения к этому герою. Чацкий еще в первом действии заметил, что Молчалин дойдет до «степеней известных». Финальная сцена комедии подтвердила горькую истину: общество отвергает Чацких, зато «Молчалины блаженствуют на свете».

Таким образом, Чацкий и Молчалин – люди одного возраста - по своим жизненным устремлениям и взглядам принадлежат к двум разным поколениям. Если Чацкий - представитель передовой молодежи, прогрессивных веяний, то Молчалин – продолжатель традиций старой консервативной Москвы. Он «молодой старик», принадлежащий «веку минувшему». И, несмотря на его сиюминутную жизненную победу, будущее за взглядами Чацкого. В этом убежден автор комедии «Горе от ума». .