Сочинение Чацкий и Молчалин в комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «Один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий…

И. А. Гончаров.



Молчалин сказал себе: «Я хочу составить карьеру», - и пошел по той дороге, которая ведет к «степеням известным»: пошел и уже не своротит ни вправо, ни влево…

Д. И. Писарев.



Одним из выдающихся произведений первой половины XIX века является комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». В ней отразились изменения, произошедшие в обществе после Отечественной войны 1812 года. А. С. Грибоедов рассматривает самые важные проблемы своего времени: государственная служба, патриотизм, крепостничество, человеческие взаимоотношения, состояние просвещения и образования. Взгляды на эти проблемы у представителей разных поколений, «века нынешнего» и «века минувшего», различны. Столкновение этих взглядов является основной темой произведения и наиболее ярко проявляется в противостоянии Чацкого и Молчалина.

Чацкий и Молчалин – ровесники, но контраст между ними очень велик.

Александр Андреевич Чацкий – это молодой образованный дворянин, передовой человек своего времени, яркий представитель «века нынешнего». Он мечтает о бескорыстном служении Отечеству, о том, чтобы приносить пользу народу, который он уважает. По словам Гончарова, «он очень положителен в своих требованиях и заявляет их в готовой программе, выработанной не им, а уже самим веком». Чацкий презирает чинопочитание, карьеризм, притворство, лицемерие. Он «служить бы рад», но ему «прислуживаться тошно». По своим взглядам и убеждениям Чацкий близок к декабристам. Он любит русский народ, отрицательно относится к крепостничеству, преклонению перед всем иностранным, уважает национальный язык и культуру.

Молчалин является полной противоположностью Чацкого. У него совсем другие идеалы. Цель его жизни – карьера, высокое положение в обществе, богатство. Смысл жизни Молчалин видит только в своем благополучии: «И награжденья брать, и весело пожить». Для достижения своей цели он готов использовать любые пути и средства, вынести любые унижения. Главное оружие Молчалина – лесть, услужливость, хитрость, изворотливость. Его закон: «Угождать всем людям без изъятья». И Молчалин неотступно следует ему, но только в отношении тех, кто выше его по чину, кто может быть ему полезен. С теми же, кого он считает ниже себя, Молчалин высокомерен. С Лизой забывает о робости, становится повесой. Чацкого считает неудачником, поэтому держится с ним снисходительно, позволяет себе давать ему полезные советы.

Чацкий же относится к Молчалину презрительно, считая его ничтожеством, «жалчайшим созданьем».

Различие между Чацким и Молчалиным выразилось и в том, как они ведут себя в обществе. Чацкий независим, всегда и обо всем имеет свою точку зрения и не боится ее высказать. Его монологи эмоциональны и красноречивы. Молчалин же предпочитает держать свое мнение при себе и убеждает общество, что в его лета «не должно сметь свои суждения иметь».

У Чацкого и Молчалина разное отношение к любви. Чацкий искренне любит Софию. Только ради нее он приехал в Москву и первым делом пошел повидаться с ней. Но его любовь оказывается безответной, во что влюбленный Чацкий долго не может поверить.

Молчалин же только притворяется, что питает к Софии нежные чувства. Он начинает играть роль любовника исключительно ради карьеры, «в угодность дочери такого человека», как Фамусов.

Несмотря на молодость, Молчалин является представителем «века минувшего». Он полностью поддерживает мораль и нравы старой Москвы, и общество платит ему взаимностью, относясь к нему доброжелательно.

Чацкий категорически отрицает порядки, по которым живет вся Москва, прекрасно понимая свою несовместимость с этим миром, «веком минувшим»:

…из огня тот выйдет невредим,

Кто с вами день пробыть успеет,

Подышит воздухом одним,

И в нем рассудок уцелеет…

Из-за нестандартных убеждений Чацкого холодно принимают в Москве, относятся к нему с неприязнью, считают возмутителем спокойствия. Поэтому по городу легко разносится сплетня о сумасшествии Чацкого, и он вынужден покинуть общество, отвергшее его.

Комедия «Горе от ума» в силу своей актуальности сразу же завоевала большой успех у современников. Не менее актуальна она и сейчас, так как пороки, высмеянные Грибоедовым, находят свое место и в наше время, и они вряд ли исчезнут в будущем.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--