Сочинение Чацкий и декабристы

Комедия А. С. Грибоедова “Горе от ума” - произведение поистине гениальное, иначе не стала бы она столь знаменитой, не оставалась бы актуальной уже почти два столетия, не стали бы десятки ее реплик крылатыми выражениями (“Счастливые часов не наблюдают”, “Служить бы рад, прислуживаться тошно” и т. д. ).

Как и в любом тщательно проработанном художественном произведении, в этой комедии нет ни одного лишнего героя, каждый образ здесь необходим.

Почти за год до восстания декабристов Грибоедов отразил в своей пьесе основные взгляды “новых дворян”, представителей передовой части общества того времени. Выразителем революционной идеи стал Чацкий. Из всех персонажей этого произведения он наиболее обаятелен, явно симпатичен автору и близок ему, поэтому Грибоедов наделяет героя острым и злым языком, умеющим верно все подмечать, точно формулировать свои мысли, ярко и остро их высказывать.

Чацкий — человек новых взглядов и высокой морали, гражданин и патриот. Главная его идея - гражданское служение Отечеству. Он не хочет мириться с несправедливым общественным устройством, стремится “служить делу, а не лицам”. Его отличают истинная культура и просвещенность, уважение к русскому народу, чувство собственного достоинства. Самое ненавистное в общественном устройстве России - это крепостное право, чинопочитание и подхалимство, преклонение перед чинами и деньгами, засилие иностранцев. Главное для него - это свобода, возможность иметь собственное мнение и открыто его высказывать, независимый образ жизни, а также возможность самосовершенствования - “вперить в науки ум, алчущий познаний”, предаваться “искусствам творческим, высоким и прекрасным”.

В комедии “Горе от ума” действие происходит в те годы, когда становится очевидным раскол в русском дворянстве. Влияние идей французских просветителей, рост национального самосознания после Отечественной войны 1812 года сформировали декабристскую идеологию, объединили многих молодых дворян в стремлении изменить русское общество. Однако большая часть русского дворянства оставалась глуха или враждебна ко всяким новым веяниям. В их среде царит подхалимство, лицемерие, зависть. Эти черты были с мастерством показаны автором в комедии, но особенно это нашло отражение в конфликте пьесы - столкновении “века нынешнего” с “веком минувшим”, представленным Фамусовым, Молчалиным, Скалозубом.

Комедия Грибоедова показала причины возникновения декабризма, его истоки, кроме того, поставленные в “Горе от ума” общественные вопросы разрешаются автором так же, как это делали декабристы. В произведении, как в зеркале, отразились моральные и эстетические воззрения декабристов.

В своих речах Чацкий употребляет местоимение “мы”. И это не случайно, так как он не одинок в своем стремлении к переменам (двоюродный брат Скалозуба, племянник княгини Тугоуховской, профессора Пединститута, а также та передовая молодежь, от имени которой выступает Чацкий). Герой имеет много общего с реальными историческими лицами. Он оставил службу, как Никита Муравьев, Николай Тургенев, Рылеев, Чаадаев.

Чацкий отстаивает свои взгляды, несмотря на то, что ему приходится идти наперекор обществу в целом, а не отдельным его членам. Он борец по натуре. В Чацком выражено все то, что автор желал бы видеть в молодом поколении. Ум Чацкого следует понимать как выражение новой революционной, декабристской точки зрения на русскую действительность, на все социальные, политические, культурные и моральные проблемы, которые возникали в сознании людей “свободного образа мыслей”. Пылкие и страстные обличительные речи Чацкого - это суд передового человека декабристской эпохи над самодержавно-крепостнической фамусовской Россией с ее “прошедшего житья подлейшими чертами”.

Противостояние Чацкого и патриархального мира достигает накала в монологе Фамусова “Вкус, батюшка, отменная манера. . . ” и в ответе на него Чацкого в монологе “А судьи кто?. . ” Монологи Чацкого занимают особое место в развитии конфликта. Они знаменуют полную непримиримость общественных позиций двух враждебных сторон. И тем очевиднее, как глубока пропасть, которая разделяет их.

Комедия “Горе от ума” была сразу же запрещена цензурой, при жизни автора она ни разу не появилась ни в печати, ни на сцене.

Впервые в истории русской критики А. И. Герцен в статье “Еще раз Базаров” без колебаний называет Чацкого декабристом. А. С. Пушкин писал: “А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями”.

Итак, Чацкий воплощает в себе те мысли и идеи, которые были присущи передовым людям того времени — декабристам. .