Сочинение Чацкий и фамусовское общество

«В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека». (Грибоедов)

В комедии Грибоедова «Горе от ума» центральное место занимает проблема ума, идейно-эмоциональный стержень, вокруг которого формируются все остальные конфликты. Грибоедов считал, что «здравомыслящим человеком» является лишь Чацкий, а все остальные – «глупцы», что однозначно показал в своем высказывании. Но я с ним не согласна: Чацкий, несомненно, здравомыслящий человек, но всех остальных «глупцами» я назвать не могу. Глупец – человек недальновидный, не способный придерживаться определенной позиции. Часть из этих «двадцати пяти» этому определению не соответствует. Они с определенной точки зрения тоже вполне умны. Обнаруживается два понимания ума: ум Фамусова и его окружения - и ум Чацкого. По мнению представителей фамусовского общества, умный человек умеет приспосабливаться и добиваться своего любыми способами, а безумен тот, кто не способен держать крестьян-крепостных, кто не желает лукавить, отказывается от должности и карьеры. Так что многих персонажей можно назвать в своем роде вполне умными.

Например, один из главных героев – Молчалин. Его точно нельзя назвать недальновидным, ведь он знает, что, только будучи покладистым слугой, он сможет чего-то добиться. И не его вина, что в фамусовском обществе добиться успеха можно только таким способом, что он вынужден «угождать всем людям без изъятья», что в его «лета не должно сметь свое суждение иметь» тем, кто хочет дослужиться до высокого чина. Он просто приспособился к настоящей действительности.

Второй «глупец» - Фамусов. Можно согласиться с тем, что он невежественен («В чтеньи прок-от не велик: Ей сна нет от французских книг, а мне от русских больно спится») и неответственен («подписано, так с плеч долой»), но он все же думает о будущем дочери: дал ей подобающее образование, пытается подыскать ей выгодного жениха, побогаче и попрестижнее. К тому же не может быть уж совсем глуп человек, который смог добиться высокого чина, разбогатеть и остаться на высоте «до седин».

А Софья? Разве ее можно назвать невеждой? Она много читает, хорошо образована. А то, что она полюбила Молчалина, а не Чацкого - вовсе не признак глупости, как считает Чацкий. Как говорится, «сердцу не прикажешь». Молчалин обманул ее, а она – неопытная семнадцатилетняя девушка – приняла его за романтического героя. А еще, конечно, именно Софья пустила слух о сумасшествии Чацкого. Но это свидетельствует не о глупости ее, а о глубине обиды, о желании отомстить. Она в действительности не думала, что Чацкий сумасшедший, и его хорошо понимала, а солгала ради мести.

Насчет ума Чацкого велись обширные споры со времен создания комедии. Современники Грибоедова по-разному относились к Чацкому. М. А. Дмитриев считал, что Чацкий лишь умничает, презирая других, отчего выглядит комичнее всех. Пушкин, не отрицая глубины мыслей, высказываемых Чацким («Все, что он говорит – очень умно»), утверждал: «Первый признак умного человека – с первого взгляда знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми». Скептически отозвался о постановке проблемы П. А. Вяземский: «посреди глупцов разного свойства» Грибоедов показал «одного умного человека, да и то бешеного». Гончаров считал, что Чацкий – самое умное действующее лицо комедии, что он неизбежен при «каждой смене одного века другим», опередивший свое время и подготавливающий приход нового.

Я здесь, пожалуй, соглашусь с Гончаровым в том, что Чацкий выгодно отличается от остальных героев комедии, образован и умен, но, по-моему, всех прочих он считает глупцами совершенно напрасно.

Подводя итоги, можно сказать, что «ум» в комедии – проблема противоречивая, вызывающая много споров. Каждый понимает «ум» по-своему, особым образом, что и не позволяет нам четко различить, кто «здравомыслящий», а кто «глупец». .