Сочинение Чацкий и фамусовское общество в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Комедия “Горе от ума” была написана автором с 1816 по 1824 год. Совсем недавно закончилась война с Францией, и под влиянием французских идей в русском обществе начала формироваться новая идеология, которая нашла свое достойное завершение в восстании декабристов в 1825 году.

Молодые дворяне, передовая их часть, стремились изменить действительность, а старшее поколение, напротив, всеми силами старалось удержать общество от всяких времен, делать все так, “как делали отцы”.

Автор комедии, безусловно, принадлежал к обществу молодых реформаторов, он был близок с декабристами, посвящен в дела тайных обществ, критиковал правительство. Поэтому и главный герой пьесы - Чацкий - вышел из-под его пера очень похожим на самого автора, а общество старых дворян представлено так ярко и многогранно.

Московское общество, показанное в комедии, нередко называют “фамусовским обществом”, и это название не лишено смысла. Центральное место здесь занимает Павел Афанасьевич Фамусов, богатый и известный московский барин. В его монологах, репликах и спорах хорошо видны те привычки и законы, по которым живет он и его окружение. Главная забота этого общества - сохранить все, как оно есть, а их девиз - “учились бы, на старших глядя”.

Состав фамусовского общества весьма разнообразен: тут и чиновники (Фамусов и Молчалив), и военные (Скалозуб), графы и князья (Тугоуховские, Хрюмины), а также другие персонажи, объединенные реакционными взглядами на развитие общества.

Следует отметить и художественный прием, которым пользуется автор, при описании взглядов и пороков московского общества. Он берет по одному представителю из определенного круга и высмеивает недостатки каждого. Так, Скалозуб - представитель военщины, Молчалин - мелкий служащий.

Но Грибоедов не просто показывает принадлежность героя к какому-либо классу, группе. Автор подчеркивает типичность каждого персонажа комедии. Так, Павел Афанасьевич Фамусов - “управляющий в казенном месте”, крупный чиновник, крепостник. Казалось бы, у него есть все, но Фамусов мечтает о титуле, добыча которого становится для него смыслом жизни. Он видит только один путь осуществления своей мечты - выдать дочь замуж за знатного и богатого человека. Поэтому он и приглашает в свой дом на балы и танцевальные вечера графов и князей. Однако знатный - не значит богатый, и Фамусов старается сочетать и “золотой мешок” и “чин”:



Будь плохонький, да если наберется

Душ тысячки две родовых, -

Тот и жених. . .



Чацкий тут же добавляет: “Ведь только здесь еще и дорожат дворянством”. Основной претендент на руку Софьи и идеальный вариант для Фамуова — Сергей Сергеевич Скалозуб. Полковник, метящий “в генералы”, грубоватый и недалекий человек (“Он слова умного не выговорил сроду”). Всю свою жизнь он подчиняет осуществлению своей мечты — получению генеральского чина. При этом, “чтобы чины добыть, есть многие каналы”, заявляет Скалозуб, как “истинный философ”. Все его военные подвиги сводятся к тому, что “засели с братом мы в траншею, ему дан с бантом, мне - на шею”. Софья характеризует его как героя “не ее романа”, а его шансы на получение ее руки оценивает так: “Мне все равно: что за него, что в воду”.

Соперник Скалозуба в борьбе за руку Софьи — Алексей Степанович Молчалин, личный секретарь Фамусова, живущий в доме своего хозяина. Цель его жизни - карьера, и ради нее Молчалин готов терпеть любовь Софьи и “угождать всем людям без изъятья”. У Молчалина есть две замечательные черты характера: умеренность и аккуратность. При наличии этих черт, а также умения “угождать” Молчалин, вероятно, “дойдет до степеней известных”. В этом можно не сомневаться, так как автор показывает другого “мастера услужить” - Загорецкого- “мошенника и плута”, которого общество любит за услужливость.

Таким образом, картина получается весьма полной, и мы видим, что Чацкому противостоят не отдельные личности, а целый жизненный уклад.

Наиболее неприемлемыми для Чацкого и Грибоедова выглядят пути к заветному благополучию. Чацкому более-менее понятно желание заполучить “золотой мешок”, но способы его получения не привлекают героя. Понять, как можно “прислуживаться”, а тем более “сгибаться вперегиб” и “угождать всем людям без изъятья” для достижения такой цели, как получение чинов и денег, герой не может. Он “служить бы рад” идее, принципам, свободе, Отчизне, поэтому и высмеивает кумиров Фамусова -Максима Петровича и Кузьму Петровича: “Чтобы смешить народ, отважно жертвовать затылком?”

Удивительно единодушны все члены фамусовского общества во взглядах на просвещение, науку, образование. Фамусов высказывает свою точку зрения:



Ученье — вот чума, ученость — вот причина

Что нынче пуще, чем когда,

Безумных развелось людей, и дел, и мнений. . .

. . . Нет! Уж коли зло пресечь:

Забрать все книги бы да сжечь.



И все дружно ему вторят, например, Скалозуб:



Я вас обрадую: всеобщая молва,

Что есть проект насчет лицеев, школ, гимназий;

Там будут лишь учить по-нашему: раз, два;

А книги сохранят так: для больших оказий.



Княгиня Тугоуховская также высказывает свое мнение:



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