Сочинение Чацкий и фамусовское общество в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

А. С. Грибоедов написал свою комедию в тот период, когда в русском обществе наиболее обозначилось противостояние приверженцев старых устоев жизни и представителей передового дворянства, выступающих за немедленное переустройство общества. Это противостояние отражено в комедии на примере столкновения “века нынешнего” и “века минувшего”, воплощенного в лице Фамусова и его гостей. Комедия в силу своей актуальности сразу же завоевала большой успех у современников, не менее актуальна она и сейчас, так как пороки, высмеянные Грибоедовым, находят свое место и в наше время, и они вряд ли исчезнут в будущем.

Произведение начинается как обыкновенная любовная комедия, и трудно предположить, что наряду с любовным конфликтом найдет место и общественный.

Начало общественному конфликту, выраженному в противостоянии “века нынешнего” и “века минувшего”, положено монологом Фамусова (“Вот то-то, все вы гордецы!”). Этот монолог - ответ Фамусова на фразу Чацкого: “Служить бы рад, прислуживаться тошно”. Старый барин рассказывает о своем дяде Максиме Петровиче, вельможе в случае, который, чтобы продвинуться по служебной лестнице, готов был играть роль шута. Этот пример вызывает у Чацкого негодование. Он хочет служить “делу, а не лицам”. С этого момента начинает развиваться противостояние двух эпох русской жизни.

Представителем “века нынешнего” в комедии является Александр Андреевич Чацкий. Он приезжает в дом к Фамусову, чтобы просить руки его дочери Софьи. Получив отказ и совет “поди-тка послужи”, Чацкий начинает обличать устои и порядки московского общества. Он презирает чинопочитание, преклонение перед чинами, богатством, всем иностранным. Русский народ он считает “умным и бодрым” и открыто высказывает свое неприятие крепостного права, обличая жестокость крепостников в монологе “А судьи кто?. . ”

Главным же представителем “века минувшего” является Фамусов. Он типичный для того времени “начальник казенного места”. Его нисколько не интересует дело, которым он занимается. У него свой подход к делам: “Подписано, так с плеч долой”. Эта фраза подчеркивает халатное отношение чиновника к своим обязанностям. Он ценит в людях только чин и богатство, поэтому и ищет для своей дочери богатого жениха. На примете у него Скалозуб: “И золотой мешок, и метит в генералы”. И Фамусова нисколько не беспокоит, что тот беспросветно глуп и “слова умного не выговорил сроду”. Фамусов не признает книг и необходимость образования, так как считает их источниками вольнодумства.

Чацкий и Фамусов по-разному относятся и к крепостному праву. Фамусов, ярый его защитник, считает, что все должно оставаться по-прежнему. Он презрительно и грубо относится к своим слугам, называя их Петрушками, Фильками, Фомками. Чацкий же, напротив, в своем гневном монологе “А судьи кто?. . ” обличает крепостное право и приводит ужасающие факты обращения крепостников со своими слугами. Это и “Нестор негодяев знатных”, и помещик-балетоман, и любитель театра, который “сам толст, его артисты тощи”.

Кульминация общественного конфликта происходит на танцевальном вечере в доме Фамусова, где собираются все самые яркие представители “века минувшего”. Они приехали, чтобы повеселиться, завести полезные знакомства, найти выгодную партию для своих дочерей. А тут им помешал Чацкий со своими обличительными речами. Консервативное общество не может принять идеи передового дворянина и выставляет против него оружие - сплетню, объявляет его сумасшедшим.

Чацкий — единственный сценический персонаж “века “нынешнего”, но он не одинок, его единомышленниками являются внесценические персонажи - двоюродный брат Скалозуба, племянник княгини Тугоуховской, профессора Пединститута, “упражняющиеся в расколах и безверьи”.

Развязка общественного конфликта вынесена за рамки пьесы. Вопреки симпатиям автора, фамусовское общество одержало победу, но Чацкий не сломлен, он одержал моральную победу над миром патриархального дворянства, застывшего в своем развитии. Мирная, спокойная жизнь фамусовского общества кончилась. Это может служить первым признаком того, что на смену “веку минувшему” идет “век нынешний”. .