Сочинение Чацкий и фамусовское общество в комедии «Горе от ума»

Комедия “Горе от ума” была написана в 1824 году. В этом произведении А. С. Грибоедов воссоздал правдивую картину русской жизни первой четверти XIX века: показал изменения, произошедшие в русском обществе после Отечественной войны 1812 года, отразил антикрепостнические воззрения декабристов. Автор сам придерживался идей декабризма, что подтверждает его комедия и созданный в ней образ Чацкого.

Александр Андреевич Чацкий показан А. С. Грибоедовым как передовой человек “века нынешнего”. Он зло высмеивает пороки московского общества, характерным представителем которого является Фамусов. Приехав в Москву, Чацкий открывает для себя, что люди живут по старым законам “матушки Екатерины” и являются ярыми сторонниками существующего режима. Он категорически отрицает порядки, по которым живет вся Москва, и превосходно понимает свою несовместимость с этим миром, “веком минувшим”. Он независим, имеет свою точку зрения на все, что его окружает, а также, в отличие от фамусовского общества, негативно относится к крепостному праву, которое калечит судьбы и души людей. Из-за этих убеждений его холодно и неприязненно встречают в Москве, “дичатся, как чужого”.

На протяжении всего действия комедии автор сталкивает Чацкого с консервативными кругами московского дворянства. Он показывает явный контраст во взглядах Чацкого и его оппонентов на службу, власть, “век нынешний”, “век минувший”, иностранцев, просвещение, народ, нравы.

Александр Андреевич — умный, серьезный, образованный человек (“он славно пишет, славно переводит”, “он малый с головой”). Он презирает низкопоклонство, лживость, притворство. Каждая реплика Фамусова, каждый его монолог, где он выступает защитником прошлого, вызывают гнев и ярость у Чацкого. Рассказывая о своем идеале, воплощенном в Максиме Петровиче (вельможе времени Екатерины), который не видел ничего зазорного и постыдного в лести и низкопоклонстве, Фамусов убеждает Чацкого учиться на этом примере. Это возмущает Чацкого, так как он стремится служить делу, а не лицам: “Служить бы рад, прислуживаться тошно”.

В ответ Фамусову и всему его окружению звучит страстный монолог, в котором грибоедовский герой сопоставляет “век нынешний” и “век минувший”, старается говорить конкретно и в то же время твердо отстаивает свои жизненные принципы.

Эпоха Екатерины, которая так по сердцу Фамусову, в глазах Чацкого является “веком покорности и страха”. Он утверждает, что теперь настали иные времена, когда нет желающих “смешить народ, отважно жертвовать затылком”, а причину объясняет следующим:



Хоть есть охотники поподличать везде,

Да нынче смех страшит и держит стыд в узде;

Недаром жалуют их скупо государи.



Приводя примеры жестокого обращения дворян с крепостными, Александр Андреевич протестует против царящего в стране беззакония, осуждает помещиков-крепостников, один из которых обменивает своих верных слуг на “борзые три собаки”, а они “в часы вина и драки и честь и жизнь его не раз спасали”. А другой барин продает актеров своего театра, крепостных “Амуров и Зефиров”, поодиночке из-за того, что “должников не согласил к отсрочке”.

Уже в этом обнаруживается несовместимость взглядов Чацкого с взглядами не только Фамусова, но и всего представленного в комедии московского дворянства. Для примера можно взять полковника Скалозуба, военного карьериста, “созвездие маневров и мазурки”. Этот человек глуп, он “слова умного не выговорил сроду”, рассуждает только о “фрунте и рядах”. А когда Фамусов спрашивает его об общей знакомой, Скалозуб тупо заявляет:



Не знаю-с, виноват;

Мы с нею не служили.



Все окружающие относятся к нему с иронией. Так, например, по определению остроумной Лизы, служанки Софьи, Скалозуб — “и золотой мешок, и метит в генералы”.

Мечта этого человека — стать генералом, что очень возможно, так как “вакансии как раз открыты”:



То старших выключат иных,

Другие, смотришь, перебиты.



Молчалин, еще один типичный представитель фамусовского общества, также ставит своей целью карьеру, ему свойственно низкопоклонство. Он знает, когда нужно поднять платок, а когда погладить моську влиятельной старухи. Фамилия Молчалина оправдывается его поведением. “Вот он на цыпочках и небогат словами”, — говорит о нем Чацкий. Уступчивость и кротость Молчалина, которыми так восхищается Софья, — лишь маска, которая служит для достижения жизненной цели, а именно, — блестящей карьеры, чинов, богатства. Высшее счастье он видит в том, чтобы “и награжденья брать и весело пожить”. Для этого он выбрал самый верный путь: лесть, угодничество. “Он дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных”, — презрительно бросает Чацкий. Молча-лин знает, как ему надо себя вести, и так определяет свою тактику:



Во-первых, угождать всем людям без изъятъя —

Хозяйку, где доведется жить,

Начальнику, с кем буду я служить,

Слуге его, который чистит платья,

Швейцару, дворнику, для избежанья зла,

Собаке дворника, чтоб ласкова была.



Низкопоклонство и угодничество вышестоящим — вот жизненный принцип Молчалина, уже приносящий ему известный успех. “С тех пор как числюсь по архивам, три награжденья получил”, — говорит он Чацкому, прибавляя, что у него есть два таланта: “умеренность и аккуратность”.

Внутренний мир Чацкого, его взгляды на жизнь вступают в противоречие с сутью фамусовского общества. Этот человек не вписывается в него, поэтому неудивительно, что его в конце комедии объявляют сумасшедшим. И перед тем, как уйти, Чацкий говорит всему “веку минувшему”:



Из огня тот выйдет невредим,

Кто с вами день пробыть успеет,

Подышит воздухом одним,

И в нем рассудок уцелеет. . .



Главный герой покидает дом Фамусова. В этом обществе ему нет места.

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