Сочинение Чацкий и молчалин. Сравнительная характеристика героев.

«…Кто так чувствителен, и весел, и остер,

Как Александр Андреич Чацкий!»

А. С. Грибоедов

В комедии А. Грибоедова «Горе от ума» представлены два противоположных героя: Александр Чацкий и Алексей Молчалин.

Давний друг семьи Фамусовых после долгого отсутствия возвращается на Родину. Чацкий презирает век минувший. Устрой и привычки москвичей его поражают. Они готовы всячески самоунижаться перед высокопоставленными чинами, что неприемлемо для патриотических взглядов Александра Андреича. Чацкий-человек революционного склада, по этой причине не имеет друзей. Все разговоры его ведутся на спорах и дискуссиях.

Ничто не изменилось в доме Фамусовых за годы отсутствия Александра Андреича. Речи Чацкого были встречены враждебно. Холодно его приняла и Софья-дочь Павла Афанасьевича Фамусова, к которой он давно испытывает любовь. Огорченный герой решает объясниться с ней на званом ужине. Случайно брошенная фраза о сумасшествии чувств в его голове будет пересказана Софьей не в пользу Чацкого. Девушка выставила его душевно больным перед всеми гостями. Собравшись в зале, приглашенные начали бурно обсуждать слабоумие Чацкого, причины болезни. Были выдвинуты предположения и о его ранении в лоб в горах, и о наследственной болезни, переданной Александру Андреичу от его покойной матери.

Ночью все разрешилось. Герой узнал, что именно горячо любимая им Софья пустила слух о его слабоумии. Разочаровавшись в девушке и ее отце, Чацкий удалился.

Алексей Молчалин – это полная противоположность Александру Андреичу. Он тихий и безликий. Главная его цель жизни - дослужится до чинов. Он консервативных политических взглядов. Представитель минувшего века. Паразит. Берет от людей как можно больше материальной выгоды. Готов к самоунижению ради получения расположения от господ. Грибоедов наградил Молчалина лишь двумя положительными качествами: умеренность и аккуратность. Несмотря на это он двулик. Особенно ярко это показано в отношениях с Софьей и Лизанькой. Женитьба на Софии предоставляла возможность ему двигаться по карьерной лестнице, а роман с Лизанькой был бы просто утешеньем вынужденной жизни.

Чацкий и Молчалин не просто два социально разных человека, это политические аппозиции тех лет. Преткновение умов старого и нового времени всегда является свежей темой для дискуссий. Поэтому я считаю, что «Горе от ума» скорее не светская комедия, а политическая трагедия. .