Сочинение Чацкий как герой своего времени (по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»).

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» принадлежит к лучшим произведениям русской литературы. В ней писатель отразил свое время, проблемы эпохи, показал свое отношение к ним.

«Горе от ума» показывает нам эпоху декабристов,1820-ые годы. В этом произведении в лице главного героя Александра Андреевича Чацкого изображен «новый человек». Он наполнен возвышенными идеями. Чацкий протестует против всех старых порядков, которые существовали тогда в Москве. Герой комедии борется за «новые» законы: свободу, ум, культуру, патриотизм. Это человек с другим складом ума и души, другим взглядом на мир и людей.

Прибыв в дом Фамусова, Чацкий мечтает о дочери этого богатого барина - Софье. Он влюблен в девушку и надеется, что Софья любит его. Но в доме старого друга его отца героя ожидают одни разочарования и удары. Во-первых, выясняется, что дочь Фамусова любит другого. Во-вторых, что люди в доме этого барина – чужие для героя. Он не может согласиться с их взглядами на жизнь.

Одна из самых значительных сцен в комедии – беседа Чацкого с Фамусовым. На поучения старика о том, как надо жить, герой отвечает знаменитой фразой: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Для Фамусова и его знакомых самое главное в жизни – чин, служебное положение. Им абсолютно все равно, за что человек получает должность: за реальные дела, полезные для общества поступки или за лживое подлизывание и прислуживание, за родственные связи. Фамусов приводит яркий пример того, как надо «служить»:

Когда же надо подслужиться,

И он сгибался вперегиб:

На куртаге ему случилось обступиться;

Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;

Старик заохал, голос хрипкой;

Был высочайшею пожалован улыбкой.

Чацкому это кажется невозможным, уму непостижимым. Он уверен, что в его время все изменилось:

Нет, нынче свет уж не таков.

Вольнее всякий дышит

И не торопится вписаться в полк шутов.

Всё это герой говорит в таком пылу, что не замечает, как Фамусов уже давно его не слушает. Он просто заткнул себе уши. Это ярко рисует положение Чацких в современном им обществе. Доводы этих людей просто не слушают, так как им ничего не могут возразить.

Чацкий считает, что образование необходимо каждому человеку. Сам герой долгое время провел за границей, получил хорошее образование. Старое же общество во главе с Фамусовым считает, что ученость – причина всех бед. От образования человек может даже сойти с ума. Поэтому так легко фамусовское общество верит слуху о сумасшествии героя в конце комедии.

Александр Андреевич Чацкий – патриот России. На балу в доме Фамусова он увидел, как все гости пресмыкаются перед «французиком из Бордо» только лишь за то, что тот иностранец. У героя это вызвало волну возмущения. Он борется за все русское в русской стране. Чацкий мечтает, чтобы люди гордились своей отчизной, говорили на русском языке.

Герой не может понять, как его стране одни люди могут владеть другими. Он всей своей душой не принимает рабства. Чацкий борется за отмену крепостного права.

Одним словом, Александр Андреевич Чацкий хочет изменить жизнь, жить лучше, честнее, справедливее. Его борьба трудна и упорна, но победа нового неминуема. Слова Чацкого разнесутся, будут повторяться всюду и произведут свою бурю. Они уже имеют огромное значение среди «новых», прогрессивных людей. Авторитет Чацкого был известен и прежде, у него уже есть единомышленники. Скалозуб жалуется, что его брат оставил службу, не дождавшись чина, и стал книги читать. Одна из старух сетует на то, что ее племянник, князь Федор, занимается химией и ботаникой. Нужен был только взрыв, и между «старыми» и «новыми» людьми завязался бой. Он начался в один день, в одном доме, но последствия его отразятся на всей Москве и на всей России.

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