Сочинение Чацкий как представитель "века нынешнего" (по комедии А.С Грибоедова "Горе от ума")

Комедия «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова – яркое и самобытное произведение. Оно не только пережило своего создателя, обессмертило его имя, но и по сей день остается остро сатирическим и, к сожалению, актуальным. Написанная в эпоху подготовки «рыцарского подвига» декабристов, пьеса рассказала о настроениях и конфликтах того напряжённого времени. Отзвуки преддекабристских настроений были слышны и в резких обличениях Чацкого, и в испуганных репликах Фамусова и его друзей, и в общем тоне комедии. Таким образом, противостояние главного героя Чацкого и «фамусовской Москвы» явилось реальной проекцией происходящих в стране процессов.



Образ главного героя, Александра Андреевича Чацкого, по-прежнему неоднозначен, вызывает то восхищение своей смелостью, то сочувствие. Ведь он яростно обличает ложь и все устои, которые мешают жить честно и свободно. Только почему такие достойные люди обречены быть отвергнутыми, непонятыми и несчастными? Неужели такова судьба всякого, кто борется за светлые идеалы, кто опережает свое время?



Итак, в центре комедии лежит столкновение между сторонниками барской Москвы и группой новых людей. Этих новых людей представляют в комедии Чацкий, племянник княгини Тугоуховской, брат Скалозуба, Горич, профессора и студенты Педагогического института, «что упражняются в расколах и безверьи», какие-то люди, которые учат в пансионатах, лицеях. Об этих людях Чацкий постоянно говорит «мы», каждый из них «вольнее… дышит и не торопится вписаться в полк шутов». Легко понять, что такие люди в обществе скалозубов и молчалиных слывут «мечтателями опасными». Их боятся, услышав их речи, кричат «Разбой! Пожар!».



Но против старых порядков непосредственно в комедии выступает один Чацкий. Этим автор подчёркивает исключительное положение людей с новыми взглядами, взглядами «века нынешнего». «В моей комедии, - писал Грибоедов, - двадцать пять глупцов на одного здравомыслящего человека». Фигура Чацкого, получая особое место в пьесе, становится крупной, сильной.



История жизни героя намечена в комедии отдельными штрихами. Детство в доме Фамусовых (об этом рассказывает Софья в 5 явл. и сам Чацкий в 7 явл. д. I), затем служба в полку «назад тому пять лет», Петербург — «с министрами связь, потом разрыв», путешествие за границу – и возвращение к сладкому и приятному дыму Отечества.

Чацкий молод, ему не более двадцати трех - двадцати четырех лет, а за плечами у него уже множество событий. Неслучайно он так наблюдателен и хорошо понимает людей.



В одном из писем Грибоедов так писал про особенности своей пьесы: «Девушка сама неглупая предпочитает дурака умному человеку… И этот человек разумеется в противоречии с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих… Голос общего недоброходства и до него доходит, при том и нелюбовь к нему той девушки, для которой единственно он явился в Москву, ему совершенно объясняется, он ей и всем наплевал в глаза – и был таков. Ферзь тоже разочарована насчет своего сахара медовича…»



Из этого авторского пояснения становится ясно, что трагедия Чацкого разворачивается на стержне любовных переживаний. Но это и подчеркивает общественно-политический накал комедии, усиливает его, потому что этот накал возникает в результате реальных жизненных обстоятельств. Чацкий борется за свои светлые чувства и за свои жизненные идеалы.



Каждая вспышка личной обиды влечет за собой невольное восстание Чацкого против косности окружения Софьи. Это характеризует героя как человека мыслящего, передового и еще по-юношески горячего, обреченного на непонимание в фамусовском обществе, потому что это время молчалиных, бездушных и амбициозных подхалимов. И, зная это, Молчалин осмелел, усвоил покровительственный тон в отношениях с Чацким, которого считает неудачником.



Между тем, неожиданная холодность девушки, которую главный герой горячо и искренне любит, ее пренебрежение настолько ошеломляет Чацкого, что в отчаянии он бросает в глаза фамусовскому обществу всю свою боль и презрение в обличительных монологах. И только чувство собственного достоинства спасает его от бесполезного унижения перед этим миром раболепства и чинопоклонничества: «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей свой удар силой новой. Он – олицетворение пословицы: «один в поле не воин». Но я все же думаю, что воин и притом победитель, только передовой воин, застрельщик и потому всегда жертва».



Конечно, Фамусова он не образумил и не исправил. Но если бы у Фамусова при разъезде не было свидетелей, он бы легко справился со своим горем, только поторопился бы со свадьбой дочери. Но так уже нельзя. Благодаря Чацкому, наутро это происшествие будет обсуждать вся Москва. И Фамусову поневоле придется столкнуться с тем, что ему раньше и в голову не приходило.



И только к Софье Павловне трудно отнестись с тем же безучастием, с каким мы расстаемся с другими героями пьесы. В ней есть много симпатичного, в ней все задатки недюжинной натуры: живой ум, смелость и страстность. Она загублена духотой отцовского дома. Ее идеалы ошибочны, но где взяться другим идеалам в фамусовском обществе? Ей, конечно, тяжело, тяжелее даже, чем Чацкому, ей достается свой «мильон терзаний».



А слова Чацкого разнесутся, будут повторяться всюду и произведут свою бурю. Битва только начинается. Авторитет Чацкого был известен и прежде, у него уже есть единомышленники. Такой опыт за плечами есть далеко не у всех его ровесников: Скалозуб жалуется, что его брат оставил службу, не дождавшись чина, и стал книги читать. Одна из старух сетует на то, что ее племянник, князь Федор, занимается химией и ботаникой.



Нужен был только взрыв, и бой завязался, упорный и горячий, в один день, в одном доме, но последствия его отразятся на всей Москве и России.



Чацкий, несомненно, смело смотрел в будущее и не мог принять и понять косности и лицемерия Фамусовых и Молчалиных.

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