Сочинение Чацкий как выразитель идей декабристов (по комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума")

Время создания комедии «Горе от ума» пришлось на переломный момент в истории нашей страны. После победы России в Отечественной войне 1812 года молодое поколение дворян, участвовавшее в этой войне, увидело, что побеждённые народы Европы находятся в лучшем положении, чем русский народ. Стало понятно, что России необходимы срочные реформы, и в результате этого стали возникать различные тайные общества будущих декабристов.

А. С. Грибоедов знал все эти умонастроения молодёжи и понимал необходимость реформ. И именно эта тема противостояния «века нынешнего» и «века минувшего» легла в основу комедии «Горе от ума».

Главный герой пьесы – это Александр Андреич Чацкий. В его образе писатель воплотил черты передового человека того времени, черты декабристов из круга знакомых Грибоедова.

Чацкий – это человек новых взглядов, настоящий граждан и патриот. Он – просвещённый человек, тянущийся к свободе и самосовершенствованию. Его отличают такие черты, как любовь к своему народу, критика крепостного права, патриотизм. Чацкий отказывается служить государству, говоря: «Служить бы рад, прислуживаться тошно» - и видя в службе лишь раболепие, чинопочитание и подхалимство.

Словами своего героя Грибоедов укоряет весь высший свет того времени за почитание всего иноземного, за презрение родных традиций и обычаев. К сожалению, «французик из Бодро» торжествует:

Приехал и нашёл, что ласкам нет конца;

Ни звука русского, ни русского лица

Не встретил: будто бы в отечестве, с друзьями…

Однако Чацкий не одинок в своих стремлениях к переменам! В своих монологах он употребляет местоимение «мы», подчёркивая тем самым, что таких людей, как он, много. И действительно, княгиня Тугоуховская вспоминает своего племянника, который, можно сказать, пошёл по стопам Чацкого:

Чинов не хочет знать! Он химик, он ботаник,

Князь Фёдор, мой племянник.

Поэтому у нас остаётся надежда, что Россия всё же придёт к каким-нибудь положительным переменам.

Чацкий отстаивает свои взгляды, вступая в спор с целым обществом, а не отдельными его представителями. Он – борец, взывающий к воцарению справедливости, отмене крепостного права и разрушению патриархального уклада жизни. Чацкий всегда высказывается чётко, горячо и страстно, а его монологи показывают абсолютную непримиримость позиций двух враждебных сторон: «века нынешнего» и «века минувшего». Чацкий убеждён в своей правоте и не нуждается в поддержке или одобрении окружающих. Он просто пытается донести до людей суть и необходимость реформ в их жизни. Поэтому мы можем точно сказать, что Чацкий воплощает в себе те мысли и идеи, которые были присущи передовым людям того времени — декабристам. .