Сочинение Чацкий - победитель или жертва?

Недавно я случайно прочитал дневники некоторых декабристов. И первое, что меня удивило, почти полное сходство мыслей и мнений этих революционеров с высказываниями из “Горя от ума”. Сначала это показалось поразительным, но потом, вдумавшись, я понял, что тут вовсе не чудесное совпадение, а совершенно естественное явление. Разве одни декабристы выражали новые взгляды? Вовсе нет! Разве сам Александр Сергеевич Грибоедов не был образованнейшим и передовым человеком? Конечно! И, значит, причину такого совпадения надо искать в состоянии тогдашнего общества, его недостатках, а также в характере самого писателя, вложившего в уста героев свое отношение к существующему строю, непорядкам, высшему обществу, погрязшему в сплетнях, рутине, сомнительных удовольствиях. . .

Герцен говорит о Чацком, что он “идет прямой дорогой на каторгу”. И это действительно так. Ведь он выделялся из общего уровня, шел в ногу с будущими бунтарями-декабристами, подрывая благополучие дворянства. А реакционное фамусовское общество не прощало ему своих обид. Оно постоянно вело скрытую войну с Чацким и ему подобными, нанося им удар за ударом. Против Александра Андреевича в комедии выбран самый подлый способ мести: его объявили сумасшедшим. Это не преувеличение Грибоедова. Разве не объявили позже автора “философических писем” Чаадаева умалишенным?. .

Как бы поступил Чацкий 14 декабря и после, мы не знаем. Можно лишь согласиться с Герценом, что если бы он “уцелел после 14 декабря, то, наверное, не сделался бы тоскующим и гордо презирающим лицом. . . Чацкий, если бы пережил первое поколение, шедшее за 14 декабря в страхе и трепете, через них протянул бы горячую руку нам”. . .

И пусть прошли многие десятилетия и изменилась жизнь, образ Чацкого, смелого борца с рутиной, отсталостью и несвободой, любят, помнят; он живет в нашем народе, помогает выбрать правильный путь в жизни. .