Сочинение «Чацкого роль – страдательная... Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победитель

Одним из величайших произведений первой половины 19 века является комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума». К этому времени русское общество как бы раскололось надвое. С одной стороны, появились люди прогрессивные, передовые, верившие в возможность перемен государственного устройства России. С другой, все еще жили люди, принадлежавшие к «золотому веку» русского дворянства. На фоне этого конфликта рождается комедия «Горе от ума», и вместе с ней появляется главный герой Александр Андреевич Чацкий.



Сюжет комедии начинается с возвращения героя в Москву. Чацкий приезжает «из дальних странствий» ради своей любимой. Он приходит в дом, где воспитывался и который покинул несколько лет назад, чтобы продолжить образование за границей. Образованный, яркий, интеллигентный, с новыми мыслями, Чацкий стремиться поскорее увидеть свою любовь - Софью Фамусову. В детстве они были очень близки. Софья разделяла взгляды героя на жизнь, смеялась его шуткам. Но после отъезда Чацкого девушка сильно изменилась, поддавшись влиянию фамусовского общества.



С первых же шагов Александр Андреевич наталкивается на стену непонимания со стороны своей любимой. Все ему чуждо в этом доме, да и Софья уже любит другого.

Переменившись сам, герой ищет и не находит перемен в своем окружении. Личная драма Чацкого перерастает в социальный конфликт со всем обществом. В разговоре с Фамусовым он открыто критикует старые порядки и взгляды на жизнь:



А судьи кто? – За древностию лет



К свободной жизни их вражда непримирима,



Сужденья черпают из забытых газет



Времен Очаковских и покоренья Крыма…



Окружение мстит Чацкому за правду, которая «глаза колет», за попытку нарушить их привычный уклад жизни, за его революционные взгляды и стремление к действиям.



Фамусовское общество необыкновенно сплочено едиными взглядами на жизнь, службу, карьеру. Идеалом в достижении чинов и примером для подражания является для них Максим Петрович. Поведение и вся жизнь этого героя - образец угодничества и подхалимства: «Максим Петрович: он не то на серебре На золоте едал, сто человек к услугам». На что Чацкий отвечает: «Службы делу, а не лицам»



Единодушно фамусовское общество и в своей борьбе с просвещением. Оно видит в нем корень зла:



Ученье – вот чума, ученость – вот причина,



Что ныне пуще, чем когда,



Безумных развелось людей, и дел, и мнений.



В монологе на балу в доме Фамусовых видна вся неуравновешенность души и ума Чацкого. Вся его речь, мне кажется, - следствие несчастной любви и неприятия обществом мыслей и убеждений, которые Чацкий отстаивает на протяжении всей комедии. Он выставляет себя посмешищем. Софья распространяет слух о его безумии, но Чацкий не только не опровергает сплетни, но всеми силами, сам того не ведая, подтверждает их. Он устраивает скандал на балу, потом неприятную сцену прощания с Софьей и разоблачение Молчалина:



Вы правы, из огня тот выйдет невредим,



Кто с вами час пробыть успеет,



Подышит воздухом одним,



И в ком рассудок уцелеет…



Вон из Москвы. Сюда я больше не ездок,



Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету,



Где оскорбленному есть чувству уголок!



Чацкий не боится говорить всю правду в глаза. Он справедливо обвиняет представителей фамусовской Москвы во лжи, ханжестве, лицемерии. Я считаю, что на примере своего главного героя Грибоедов показывает нам, как отжившее и больное закрывает дорогу молодому и здоровому. Безусловно, писатель оставляет будущее за такими людьми, как Чацкий. .