Сочинение Чего достойны в жизни слова

Грудной ребенок еще лежит в колыбели, а родители уже разговаривают с ним. Обращаются к ребенку с нежными, ласковыми словами. Утешают, когда ребенок плачет. Стараются понять, что малыш хочет «сказать» этими звуками. Радость приходит в семью, когда малыш произносит первые слова: «мама», «отец». Ведь это значит, что ребенок начинает говорить. На нашей планете чудо общения через слова подарено только человеку. Мы можем рассказать друг другу о разных жизненных приключениях, которые с нами случились, о своих мечтах, поделиться радостью или горем, посочувствовать другим. Каждое слово, с которым мы обращаемся к другим людям, имеет свою душу – эмоциональную окраску. Многое зависит от того, какие слова мы выбираем для общения, умеем ли ими пользоваться.



Есть добрые слова: «добрый день», «будьте здоровы», «спасибо», «благодарю»… Они свидетельствуют о воспитанности человека, его культуре. Тот, кто «забывает» поздороваться, поблагодарить за услугу или совет, сразу оказывает не сильно красивое впечатление на других людей. Есть слова, которые передают наше расположение духа: веселое или печальное. Но есть и злые слова, с которых начинаются ссоры и непонимания между людьми. Особое значение в нашей жизни играет художественное слово. Литературные произведения появляются благодаря тому, что есть люди, которые владеют даром искусства слова. Они ощущают и понимают красоту и значение слова лучше других.



Слово… Оно наш постоянный спутник в жизни. Лишь от нас самих зависит, какие слова выбирать для общения с другими людьми. Такие, что помогут нам найти друзей, или такие, вследствие употребления которых теряются красивые отношения. Слово требует осторожного отношения к себе, умения им правильно пользоваться. И в корне неправильно мы совершаем, когда употребляем грубые, неприличные слова, забывая, что какое слово скажем, такое к нам и возвратится. А потому прислушаемся не только к словам других людей, а и к тому, что говорим сами.