Сочинение Чего не купишь за деньги?

Первые деньги на Земле появились ещё до нашей эры. Не важно, что это - различного вида манеты или зерно, они всегда нужны были для преобретения необходимых человеку благ: пища, одежда, жильё и т. п. Но время не стоит на месте, а люди меняются. Так, вскоре человечество осознало и ощутило на себе всю силу и власть денег, которые разделили всех нас на бедных и богатых.

Во многих войнах прошлого основную роль сыграло именно золото. Вспомнить только завоевание Америки европейцами, которых влекли богатства этих неизведанных цивилизаций. Золотая лихорадка тоже погубила немало человеческих душ. Но большинство людей и по сей день считают, что деньги - это всё. Сегодня в нашей жизни различные банкноты и монеты решают многие вопросы, как бытового, так и морального характера. Блеск богатств затмивает разум человека. Мы часто забываем что такое мораль, любовь и дружба, теряем себя, как личность. С каждым днём мы стремимся заработать всё больше и больше денег. Кому-то они действительно необходимы: то ли для учёбы, лечения, или для того, что бы прожить этот день. Но есть среди нас и те, кому знание того, что на банковском счету лежит миллион-другой, попросту греет душу. Но разве понадобились бы эти богатства человеку, находясь он на необитаемом острове, вдали от цивилизации; или помогли бы они кому-нибудь, если завтра, допустим, наступит Судный день?

Нельзя назвать счастьем материальное удовлетворение. Только покой в душе, любовь близких и друзей позволят нам познать истинное наслождение жизнью. Это не измеряется ни в какой валюте, а значит, всё, что делает нас счастливыми, не купишь ни за какие деньги. Ведь настоящее счастье, как древний артефакт - бесценно! Мы должны ценить простые человеческие чувства, ведь они вечны. Не стоит забывать, что вся наша жизнь - это случай. Не известно, какой стороной в следующий миг обернётся к нам судьба, а материальные ценности, как золото и драгоценности, не будут иметь никакого значения. .