Сочинение «Чехов был несравненный художник ... художник жизни» (Л.Н. Толстой) (по пьесе А.П. Чехова «Вишневый

А. П. Чехов был не только мастером рассказа, его талант распространялся и на другие жанры. Так, давно стали бессмертными пьесы Чехова, наполненные тонким символизмом и жизненностью. Одним из самых лучших и известных произведений этого жанра считается «Вишневый сад». Эта пьеса была написана в 1903 году, почти перед смертью писателя. В «Вишневом саде» Чехов раскрывает свои взгляды на прошлое, настоящее и будущее России. Как и большинство его произведений, эта пьеса уникальна своим сюжетом, точнее - отсутствием ярко выраженных сюжетных линий.



Сюжет пьесы достаточно прост. Раневская и Гаев обладают имением, главное достоинство которого заключается в прекрасном вишневом саде. Оба персонажа отличаются легкомыслием, из-за которого довели имение до плачевного состояния. Предстоит его продажа с торгов. Лопахин, разбогатевший крестьянский сын, друг семьи, предупреждает хозяев о грядущей потере. Он предлагает им варианты спасения имения, но хозяева не желают сдавать сад в аренду под дачи. В итоге происходят торги, и Лопахин сам покупает имение. Когда беда свершилась, Раневская и Гаев чувствуют определенное облегчение, оба примиряются со случившимся.



На самом деле пьеса, безусловно, намного глубже. Все основные действия в ней происходят за сценой (продажа сада, вырубка деревьев). Мы видим лишь героев, их переживания и вишневый сад, который является равноправным персонажем пьесы. Образ сада зримо и незримо присутствует в каждом действии, в каждой сцене. Он находится в центре переживаний, споров, надежд, тревог.



Реализм Чехова-художника ярко виден в персонажах пьесы. Автор не применяет к ним однобокой оценки, здесь нет только плохих и хороших. При внимательном прочтении произведения можно увидеть всю глубину чеховских персонажей.



Вот мы видим перед собой старых владельцев сада. На первый взгляд, Раневская и Гаев способны вызвать у читателя определенную симпатию. Радость и слезы Любови Андреевны при воспоминании о детстве, о погибшем сыне искренни и трогательны. Но Чехов несколькими штрихами дает почувствовать поверхностность переживаний Раневской. Чувства ее выражаются преувеличенно, и это позволяет усомниться в их силе и глубине.

Раневская достаточно умна и способна иногда сказать горькую правду о самой себе. Но она не может ничего изменить, исправить в своей судьбе. Любовь Андреевна с самого рождения жила за чужой счет. Это сделало ее рабой обстоятельств, собственных капризов. Она безвольна, не может отказаться от негодяя, который обманул и обобрал ее. Раневская упрекает себя за то, что бессмысленно тратит деньги, в то время, как бедная Варя «из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох». Но тут же продолжает растрачивать последние финансы.



Ее брат Гаев похож на шута. В его образе очень много гротеска. Чехов подчеркивает его болтливость, невероятную лень, неспособность к какому бы то ни было труду. Легкомыслие и непрактичность Гаева доходят до карикатурных размеров. Он произносит перед старым шкафом пафосную речь и, взвинченный собственным красноречием, впадает в слезливый восторг.

Этого героя невозможно воспринимать серьезно. Жизнь Гаева и его сестры полна воспоминаний о детстве, и это неслучайно: они сами все еще дети, не желающие взрослеть. Из-за их безответственности и гибнет вишневый сад, который оба так любят. Но что такое для Гаева и Раневской любовь к саду? Это тоска по ушедшему прошлому, по времени крепостничества. Ведь с каждого вишневого дерева, по словам Пети Трофимова, глядят «человеческие существа». Это души тех, благодаря кому был посажен этот чудесный сад.



Очень важно то, что Раневская и Гаев не похожи на яростных крепостников, жестоких и бесчеловечных. Нет! Они милы, забавны, добродушны, рассеянны и, казалось бы, совершенно безопасны. Но из-за их милой рассеянности старый Фирс оставлен умирать в заколоченном доме.

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