Сочинение «Чехов довел до виртуозности ... обыкновенное изображение обыкновенной жизни» (В.В. Розанов) (по рас

Антон Павлович Чехов – очень интересный писатель в истории русской литературы. Его по праву считают мастером короткого рассказа.

Произведения Чехова очень просты по сюжету, но в них скрыт удивительно глубокий смысл. Изображая обычную повседневную жизнь, автор поднимает большое количество философских проблем. Чехов, как никто другой, заставляет читателя задуматься над смыслом своего существования, над правильностью выбранного жизненного пути. Герои Чехова ничем не отличаются от каждого из нас, у них такие же заботы, такие же проблемы. Тем громче звучит со страниц предостерегающий голос автора.



Одним из самых известных произведений Чехова является рассказ «Ионыч». Действие рассказа происходит в губернском городе С. Сюда приезжает работать молодой доктор Дмитрий Ионыч Старцев. Читатель видит его полным энергии, увлеченным работой настолько, что даже в праздники он не имеет свободного времени.

Молодого Старцева интересует литература, искусство. Он чувствует себя одиноким среди обывателей, они раздражают его «своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом». Перед читателем предстает молодой человек, не лишенный добрых стремлений, серьезных интересов. Почему же он так скоро превратился в обывателя?



Не говоря открытым текстом о жителях города С. , автор довольно подробно описывает «самую образованную и талантливую» семью, по мнению местных жителей. Это семейство Туркиных. Узнавая членов семьи, читатель понимает, что эти люди на самом деле скучны и бездарны. Весь талант Ивана Петровича заключается в том, что он говорит «на своем необыкновенном языке, выработанном долгими упражнениями в остроумии и, очевидно, давно уж вошедшем у него в привычку: большинский, недурственно, покорчиво вас благодарю…».

Жена Ивана Петровича, Вера Иосифовна, пишет романы, которые изображают то, чего нет и не может быть в действительности. Дочь Туркиных Екатерина Ивановна собирается стать пианисткой. Вот как Чехов изображает ее игру: «ударила по клавишам», «ударила изо всей силы», «упрямо ударяла все по одному месту». Описание этой «самой талантливой семьи» в городе помогает читателю увидеть примерный портрет остальных обитателей.



Всем своим произведением автор убеждает нас в том, что мещанская среда ужасна. Но человек достоин зваться человеком только тогда, когда он сопротивляется ее влиянию. Высокая цель, любимая работа не стали основой жизни для Старцева. Стремление к сытости и покою оказалось сильнее. И он поддался влиянию окружающей его обывательской среды. Процесс нравственного падения героя рассказа ранее всего проявляется в любви. Старцева восхищает ум, начитанность, интеллигентность Екатерины Ивановны. Казалось бы, он влюблен. Но вот герой начинает думать о том, к чему все это приведет. Потом, собираясь делать предложение, влюбленный молодой человек думает о том, какое приданое дадут за его возлюбленную. Получив отказ, Старцев страдал ровно три дня. После этого началась быстрая духовная деградация героя. Он опускается все ниже и ниже, в то время, как его материальное благополучие все больше возрастает.

За четыре года Старцев растерял все, что отличало его от обывателей города С. Он разжирел, стал раздражительным, превратился из Старцева в Ионыча. Теперь, когда Ионыч на своей тройке едет по городу, «кажется, что едет не человек, а языческий бог».



К сожалению, в этом рассказе Чехов описал обычную историю человеческой деградации.



Очень интересен в этом плане и рассказ «Крыжовник». Ветеринар Иван Иваныч Чимша-Гималайский рассказывает о своем брате. Николай Иваныч был добрым и скромным человеком, много лет выполнял скучную работу мелкого чиновника. У него появилась мечта – приобрести клочок земли, на котором он мог бы растить свой собственный крыжовник. Постепенно эта мечта завладела всем существом Николая Иваныча. Он стал скуп, корыстен, женился из-за денег и жадностью загубил свою жену.

Наконец, он приобрел имение. Но полностью потерял какие-либо положительные человеческие качества. Николай Иваныч стал нагл, произносил «одни только истины и таким тоном, точно министр…». Иван Иваныч рассказывает о своем брате с насмешкой и горечью.

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