Сочинение «Чехов не просто описывал жизнь, но жаждал переделать ее, чтобы она стала умнее, человечней» (К.И. Ч

Антон Павлович Чехов – поразительный писатель. Его пьесы и рассказы не перестают интересовать умы многих поколений. Чехов обладал удивительно тонкой душой, сильно чувствовавшей несовершенство мира. Показывая в своих рассказах всю пошлость и ужас окружающей его действительности, писатель призывал людей одуматься, стать умнее, человечнее.



В 1898 году Чеховым были написаны три рассказа, связанных между собой героями и идеей.



Рассказ «Человек в футляре» повествует читателю о неком учителе греческого языка Беликове. Этот герой смешон своим страхом перед жизнью, стремлением спрятать в футляры и свои вещи, и себя самого: «Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать верх». Чехов отмечает, что древние языки, которые Беликов преподавал, были для него, в сущности, «те же калоши и зонтик, куда можно спрятаться от действительной жизни».

Мысль свою этот герой также старался запрятать в футляр: «Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь». Этот персонаж комичен и гиперболизирован. Казалось бы, такого человека невозможно воспринимать всерьез. Тем не менее, страх Беликова, над которым смеется читатель, отравляет атмосферу в городе. Запуганное, дрожащее существо пятнадцать лет держит в своих руках не только гимназию, но и весь город. Сам Беликов этого не понимает. Он всего-навсего повторяет: «Как бы чего не вышло», вздыхает, ноет, да еще ходит по учительским квартирам и «как будто что-то высматривает. Посидит этак, молча, час-другой и уйдет». Это Беликов называл «поддерживать добрые отношения с товарищами».

Но в стране, где привыкли бояться всего, жить в окружении полицейского сыска, доноса, где преследовалась живая мысль, одного вида Беликова было достаточно. Все окружающие приходили от него в трепет. Под влиянием «человека в футляре» замирает все живое, доброе, честное: «Боятся громко говорить, посылать письма, читать книги, бояться помогать бедным, учить грамоте…».



Но вот в рассказе появляется сила, не боящаяся вечно ноющего Беликова. Это учитель Коваленко, приехавший в город из Украины. Он открыто выступает против «футлярного образа жизни»: «не понимаю… как вы перевариваете этого фискала, эту мерзкую рожу. Эх, господа, как вы можете тут жить! Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской будке».

Я думаю, что через эти фразы со страниц на читателя взглянул сам Чехов. Это он призывает людей стать сильнее, сбросить с себя оковы «беликовщины». Ведь не мог этот человек держать столько времени в страхе весь город, если бы жители сами не позволили ему этого. И не случайно то, что после смерти Беликова город не освободился от оков «футлярной жизни». Люди продолжали жить, вспоминая беликовские слова: «Как бы чего не вышло».



В рассказе «Крыжовник» ветеринар Иван Иваныч Чимша-Гималайский повествует о другом «футлярном человеке» - своем брате Николае Иваныче. Это человек, который больше всего на свете желал приобрести клочок земли и есть «не купленный, а свой собственный крыжовник». Раньше Николай Иваныч был хорошим, добрым, скромным человеком. Он много лет выполнял скучную работу мелкого чиновника. И постепенно его одолела мечта уехать в деревню и выращивать там крыжовник. Он женился ради денег, загнал своей жадностью жену в могилу. Отказывал себе абсолютно во всем, копил деньги и, наконец, под старость купил себе имение. Теперь герой мог наслаждаться своим собственным крыжовником.

Николай Иваныч разжирел, «того и гляди хрюкнет в одеяло». Раньше он боялся даже для самого себя иметь собственные взгляды на какие-нибудь вещи. Теперь же, став помещиком, приобрел «самомнение самое наглое», произносит «одни только истины и таким тоном, точно министр…».



Иван Иваныч рассказывает о брате с насмешкой, гневом и тоской. Он говорит: «Человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности своего свободного духа». Я думаю, что эти слова можно назвать позицией самого Чехова. Иван Иваныч обращается к молодому поколению: «Пока молоды, сильны, бодры, не уставайте делать добро!. . Если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом. Делайте добро!».



О разбитом счастье, о том, как погибла «тихая, грустная любовь» интеллигентного человека, говорит Чехов в рассказе «О любви». Герой этого рассказа – помещик Алехин.

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