Сочинение «Чехов странный писатель, бросает слова как будто некстати, а между тем все у него живет и сколько у

Читая рассказы А. П. Чехова, невольно проникаешь в глубины человеческой души. Строчка за строчкой, страница за страницей – и ты сам не замечаешь, как оказался вовлеченным в тайные мысли героя. Язык рассказов Чехова прост и, на первый взгляд, незамысловат, а потому близок и понятен каждому читателю. Хотя на самом деле каждое слово, каждый художественный прием в произведениях этого писателя подчинен замыслу и идее рассказа. В произведениях Чехова нет ничего лишнего, каждая деталь занимает свое нужное и важное место.



Авторский голос в рассказах Чехова скрыт и почти незаметен. В отказе от прямого авторского высказывания, в нежелании сковывать свободу читателя проявилась вера писателя в могучую силу искусства. Он достиг исключительного умения схватывать общую картину жизни по её мельчайшим деталям.



Чехов по праву считается мастером короткого рассказа, новеллы-миниатюры. За долгие годы работы в юмористических журналах он поневоле отточил мастерство рассказчика, научился в небольшой объем «умещать» максимум содержания. В маленьком рассказе невозможны пространные описания, внутренние монологи, поэтому и выступает на первый план художественная деталь. Именно детали несут в произведениях этого писателя огромную смысловую нагрузку.



Уже в первые годы Чехову удалось создать несравненную галерею человеческих характеров. Каждый из них нес в себе какие-то признаки социальной жизни, а все вместе они передавали удивительную по масштабам и глубине картину быта и нравов своего времени. Часто эта картина, отображая нравы времени, указывала на такие явления в жизни общества, которые далеко выходили за рамки современности.



Важное значение в творчестве Чехова занимает художественная деталь. Чтобы усилить восприятие своих рассказов, писатель сразу вводил читателя в развитие сюжета. Введение должно быть очень коротким: в нем читатель в нескольких словах знакомится с героями, с местом и временем действия. Еще большее значение писатель придавал концовке рассказа, стремясь сделать её как можно более содержательной, эффектной и впечатляющей.



Классическим образцом юмористических и сатирических произведений Чехова, поднимающих острые проблемы общества и нравственности, может служить рассказ «Хамелеон» (1884). Писатель показывает небольшой эпизод из жизни героя-рассказчика Очумелова. В результате возникает характер человека, умеющего мгновенно, без всякого зазрения совести, менять свое мнение, свои манеры, тон своих рассуждений. Его лицо – лицо раболепствующего холопа. И, в то же время, лицо человека, привыкшего неукоснительно и безжалостно вершить судьбы окружающих его людей.



Рассказ «Хамелеон» вводит нас в основную тему юмористических и сатирических произведений писателя. Примыкающие к нему рассказы, сценки и шутки рисуют неподражаемую комедию нравов и характеров, складывающихся в условиях порабощения человека капиталом, чином, должностью. Они оказываются едиными по своей сущности, но бесконечно разнообразными по форме и живому конкретному содержанию.



Есть и рассказы, в которых портрету, а не диалогу отводится главная роль. Их больше характеризует не речь, а внешность, движения, позы, голос героев. Так, герой рассказа «Последняя могиканша» Досифей Андреич Хлыкин когда-то до женитьбы был человеком активным и в общественной жизни, и в хозяйстве. Он «речи на собраниях говорил, новую сеялку изобретал». Женившись, герой стал забитым, до смешного робким — беспрекословным рабом своей жены, Олимпиады Егоровны, женщины чрезвычайно властной и деспотичной.



В полном соответствии с противоположными характерами мужа и жены даются и их портреты: «Дверь. . . отворилась, и в комнату вошла дама лет сорока, высокая, полная, рассыпчатая, в шелковом голубом платье. На ее краснощеком, весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин». Совсем иной портрет Хлыкина: «Вслед за полной дамой семенил маленький худенький человечек, в пестром сюртучке, широких панталонах и бархатной жилетке, — узкоплечий, бритый, с красным носиком. . . В его одежде, движениях, носике, во всей его нескладной фигуре сквозило что-то рабски приниженное, пришибленное».



Эти портреты в дальнейшем ходе рассказа пополняются все новыми и новыми комическими подробностями.



Искусство в маленьком рассказе передать важные идеи, умение не только писать, но и переделывать, исправлять, сокращать, стало для писателя одним из основных требований, которые он предъявлял к себе на всем протяжении литературной деятельности. Таким образом, Чехов создал свой неповторимый стиль короткого рассказа, по-особому решая вопрос композиции, сюжета, соотношения действующих лиц, языка автора и героев.



Особую роль в его коротком рассказе приобрела художественная деталь. Она играет и бытовое, и психологическое значение. Художественная деталь в рассказах Чехова прорисовывает характеры героев, подсказывает их особенности, объясняет мотивы поступков, поведение персонажей. Я считаю, что А.

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