Сочинение Чеховский «Вишневый сад»

Перед нами пьеса с прозаическим названием “Вишневый сад”. Интересно, что же понимал автор под вишневым садом? “Вся Россия — наш сад”, — говорит один из персонажей пьесы Петя Трофимов.

Интересно, что Антон Павлович Чехов сам выращивал сад в Мелихове. В Крыму писатель рядом со своим домом на высоком возвышении разбил южный сад, который стал его детищем. Он растил его по хорошо продуманному плану и создавал его как художественное произведение.

Вишневый сад в пьесе — воплощение всего прекрасного, олицетворение красоты и поэзии. Это один из героев пьесы. Он возникает в ней постоянно, как бы напоминая о себе. Введенный в реплики действующих лиц, сад становится участником действия.

Великолепный чеховский сад связан в пьесе с судьбами трех поколений: прошлого, настоящего и будущего. Тем самым Чехов очень широко раздвигает время, запечатленное в своей пьесе. Сам сад воплощает прошлую культуру и красоту. Так воспринимает его Раневская и Гаев. Для них он связан с детством. По словам Раневской, “счастье просыпалось” вместе с нею каждое утро, когда она глядела из окна на эти деревья.

Для Лопахина сад чудесен лишь как удачное “местоположение”. По его словам, “замечательного в этом саду только то, что он очень большой”. Для него это деловой коммерческий участок. Он считает, что вишня “доходов ныне не приносит”, другое дело — маковое поле! Он собирается вырубить старый вишневый сад, и теперь угроза висит над деревьями как дамоклов меч.

Лопахин чувствует себя хозяином жизни. “Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья!” Сколько в этих словах цинизма и куража! “Настроим мы дач!” — проговаривается он. В финале пьесы угроза приведена в действие: стучит топор, падают деревья.

Равнодушие к тому, что происходит, чувствуется в словах Пети Трофимова. К вечной человеческой ценности — красоте — он подходит с узко классовых позиций и начинает порочить вишневый сад, усматривая почему-то за каждым деревом замученного раба-крепостного. “Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест”, — так успокаивает он Аню.

Только Аня , светлая, нежная и восторженная, устремленная в будущее, готова посадить новый сад прекраснее прежнего. Она одна достойна той красоты, которая заключена в вишневом саде.

В пьесе представлены как бы два мира: мир грез и мир действительности. Раневская и Лопахин живут в разных мирах. Поэтому и не слышат они друг друга. Любовь Андреевна живет в мечтах, она вся в своей любви, в своих фантазиях. Ее как бы нет здесь: часть ее осталась в Париже, несмотря на то, что сначала она даже не читает сообщения оттуда, а часть вернулась в этот дом, в этот сад, но только не сегодняшний, а в тот, который она помнит с детства. Из своей скорлупки, наполненной розовым эфиром мечты, она видит жизнь, но не может ощутить ее такой, какая она на самом деле. Ее фраза: “Я знаю, мне писали”, относящаяся к смерти няни, ее отношение к Варваре — это вовсе не жестокость, не безразличие. Просто Раневская не здесь, она в своем мире.

Принято утверждать, что Гаев, брат Раневской, — как бы ее искаженное изображение. В этом есть явная “натяжка”. Он просто находится на границе этих двух миров. Он не праздный мечтатель, но, по-видимому, его существование не вполне реально, если в его возрасте о нем говорят “молодо-зелено”.

А вот Лопахин — это, пожалуй, единственный человек из действительности. Но все не так просто. В Лопахине сочетается и реальность, и мечта. Но его “грезы” ведут к действию: память о всем том добром, что сделала для него Раневская, заставляет его искать выход из той ситуации, в которую они попали. Но дело заканчивается покупкой вишневого сада.

Очень точным кажется сравнение режиссера Эфроса, который говорил, работая в театре на Таганке над этим спектаклем, что все герои пьесы — дети, играющие на минном поле, и лишь Лопахин, серьезный человек, предупреждает об опасности, но дети увлекают его своей игрой, он забывается, но вскоре вновь вспоминает, как бы просыпается. Только он один постоянно помнит об опасности. Один Лопахин.

Вопрос о соотношении мечты и реальности в пьесе “Вишневый сад” отразился и в спорах о жанре. Известно, что сам Чехов назвал пьесу комедией, но Станиславский поставил ее как драму. И все-таки прислушаемся к мнению автора.

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