Сочинение Челкаш и Гаврила в рассказе М. Горького «Челкаш».

У Максима Горького с раннего детства была тяжелая жизнь “в людях”. Он работал в разных местах, что позволяло ему наблюдать за жизнью людей, за их судьбами. Его интересовало все, что происходило в России. И, по мере возможности, он старался во всем участвовать. Горький много путешествовал

по Италии. Наблюдая за жизнью итальянского народа, он создал книгу “Итальянские сказки”. Возвратившись на Родину, Горький совершает хождение по глубинке России, а увиденное и услышанное издает в сборнике “По Руси”. Он показал судьбы людей, которые забыты государством.

В раннем творчестве Горького широкую известность ему принес рассказ “Челкаш”, напечатанный в 1895 году. В рассказе мы видим маленькую часть из всей жизни бедного крестьянина Гаврилы и вора Челкаша, который тоже когда-то был крестьянином. В самом начале произведения мы испытываем пренебрежение к Челкашу, а к Гавриле — симпатию и жалость. Ведь бедный молодой крестьянин, который пришел на заработки, попал под влияние вора и пьяницы, который напоил парня и уговорил пойти на воровство. Но чем ближе конец рассказа, тем неприятнее становится нам Гаврила. Когда они вместе плывут на лодке, то Гаврила боится за свою жизнь и обвиняет Челкаша в том, что это он его погубил. Крестьянин в чем-то прав, но в чем-то и не прав. Да, Челкаш напоил его, да, уговорил, но ведь не вливал же он водку насильно, не тянул за руку на лодку. Он просто сказал, что можно немного заработать. Гаврила мог развернуться и уйти, но жажда денег сыграла свою роль, и он остался. Он сам выбирал. А когда Гаврила узнал, сколько денег осталось после продажи ворованного у Челкаша, то он утратил все человеческое, что было у него, и мы видим, каков он на самом деле. За маской бедного и простенького крестьянина скрывался алчный и бездушный человек, который готов ради денег убить товарища. И он делает такую попытку, а когда это ему не удается, то начинает униженно умолять Челкаша отдать все деньги на обзаведение хозяйством. В этот момент Челкаш испытывает отвращение к тому, кто валяется на песке у его ног. Гаврилу трудно назвать человеком, да и не хочется, так как им двигала только одна мысль — деньги. И все его существо превратилось в руку, которая тянется к Челкашу и ноет, молит, просит, требует, угрожает и снова просит.

Очень точно смог передать автор внутреннее состояние каждого через отношение к морю. Челкаш любил море, ему нравилось плыть по спокойной и гладкой воде, окутанной черной пеленой ночи, и ощущать соленый привкус на губах. Он “любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха”. Он верил, что морская тишина вносит “в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты”. За загрубевшей от пьянки и тяжелой жизни оболочкой еще теплится вера в прекрасное, умение увидеть и ощутить это прекрасное. А Гаврила, охваченный только практическим интересом и страхом, оказавшись в море, чувствовал себя “раздавленным этой мрачной тишиной”. Для него море — это вода и опасность, а в данный момент — возможность легко заработать деньги.

Мы видим, что Челкаш не жадный, он не умеет собирать деньги. Для него деньги ничего не значат. Они нужны ему, чтобы напиться, так как пьяным он забывает о своей тяжелой жизни и чувствует себя хозяином всего мира. Поэтому он все время пьян. Гаврила же реально смотрит на мир и отлично понимает, что деньги в этой жизни значат очень многое. Чем больше у тебя денег, тем больше тебя уважают.

В своем произведении автор не обвиняет ни Челкаша, ни Гаврилу. Он показал нам две разные судьбы, которые начинались одинаково, но в какой-то момент их пути разошлись. Автор жалеет своих героев. Чел каша — за то, что государство не помогло ему стать на правильный путь и найти себя в другом деле, а не в воровстве. Гаврилу — за то, что государство (создало его таким жестким, жадным и алчным. .