Сочинение Челкаш и Гаврила в рассказе М. Горького «Челкаш».

В 1894 году великий русский писатель М. Горький пишет свой рассказ “Челкаш”. Уже в 1895 году “Челкаш” был напечатан в журнале “Русское богатство”. Этот рассказ принес автору широкую известность. Впервые в русской литературе главным героем произведения является вор, Челкаш. При этом автор не критикует своего героя, а показывает, что существуют такие “правильные” люди, которые в духовном плане намного ниже Челкаша.

Как сказано выше, Гришка Челкаш — главный герой рассказа. Вначале произведения “он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубахе”. Зарабатывал на жизнь тем, что воровал. Вот и теперь он украл и спрятал две мануфактуры. Чтобы их вывезти, ему нужен был помощник. Помощником был Мишка, но он попал в больницу.

В поисках замены Мишки Челкаш встретился с парнем. “На мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе” — это был Гаврила. Простой крестьянский парень “широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами” приехал на заработки.

Не понимая, какую работу предлагает ему Чел-каш, идет с ним на дело. Задачей Гаврилы было грести веслами. Ночью они пошли за мануфактурой. Когда Гаврила осознал, что это дело опасное, он сильно испугался, “всхлипывал, плакал, сморкался, ерзал по лавке”. Он просился, чтоб Челкаш отпустил его. Пройдя все препятствия, они “заработали” пятьсот сорок рублей. Гришка отделил парню сорок рублей. Когда пришла пора расставаться, Гаврила стал упрашивать Челкаша отдать ему все деньги: “Голубчик!. . Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе? Ведь в одну ночь — только в ночь. А мне года нужны. . . ”. Гришка отдал ему все деньги и, смотря на него, чувствовал, что сам “он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя”.

Получив деньги, Гаврила рассказал о своих замыслах: “. . . думаю. . . хвачу я его — тебя — веслом. . . рраз!. . денежки — себе”. Челкаш был потрясен таким признанием и забрал все деньги назад. Челкаш уходил, но тут Гаврила показал себя подлым человеком, он схватил камень и бросил в вора. Парень убежал, но опомнившись, вернулся. Челкаш очнулся и оттолкнул от себя Гаврилу. Парень умолял Гришку простить его. Челкаш простил его и отдал ему деньги.

Сравнивая простого парня и Гришку, видно, что хоть Челкаш и вор, но он не такой жадный и подлый, как Гаврила. Челкаш ворует не для богатства, а для того, чтобы жить нормально, а не так, как этот парень, который работает “задарма”.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--