Сочинение Челкаш и Гаврила в рассказе М. Горького «Челкаш».

Много разных мыслей и переживаний возникло у меня, когда я читала рассказ М. Горького “Чел-каш”. Писатель смог точно передать всю картину нищенского существования людей, проникнуть в их сокровенные мечты.

Он показал, в кого превращаются люди, доведенные до отчаяния, до безысходности при виде чужого счастья и богатства. “Гришка Челкаш — заядлый пьяница и ловкий, смелый вор”. Но этому человеку не чужды жалость и сострадание к своим собратьям, обреченным на нищету и бесправие. Даже в самые тяжелые моменты Челкаш любуется морем, которое “вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты”. Недоверие, зависть, покорная готовность услужить, страх, подобострастие Гаврилы противостоят снисходительности, презрению, уверенности в себе, смелости, любви к свободе Челкаша. Однако к совершению преступления каждого подталкивают свои причины: одного подталкивает на дорогу преступления привычка, другого — случай. Оба они оказываются перед испытанием — искушением деньгами.

Автор показывает нам духовное превосходство Челкаша, который хотя и изводит Гаврилу, но сам оказывается человечнее этого малого. Гаврила, обуреваемый чувством собственничества, готов убить “не нужного на земле человека” ради денег. Горько и больно Челкашу видеть искаженное восторгом жадности лицо скулящего Гаврилы. Мысль о том, что он “никогда не будет таким жалким, низким, не помнящим себя”, заставила Челкаша задуматься об истоках рабской психологии такого человека. Неудовлетворенность своей жизнью, чувство собственного достоинства, не позволяющие мириться с долей рабов, — вот что характеризует таких людей, как Челкаш. Однако такие люди не нужны обществу в отличие от маленького хозяина Гаврилы.

“Челкаш” — один из лучших ранних рассказов М. Горького, который несет в себе высокие моральные качества. .