Сочинение Челкаш и Гаврила в рассказе М. Горького «Челкаш».

В русской литературе существует много имен, которые по праву могут называться великими. Среди таких имен и М. Горький — человек, который прожил сложную жизнь, испытав все тяготы судьбы. Но несмотря на все трудности, преследовавшие его, он оставался верен себе и писал замечательные произведения.

Из раннего творчества Горького известны такие рассказы, как “Старуха Изергиль”, “Макар Чудра”, “Емельян Пиляй”. Но произведением, которое принесло автору широкую известность, является “Челкаш”.

Челкаш — один из главных героев одноименного рассказа. Это “старый травленый волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор”. На данный момент у него нет ни гроша, так как наворованные раньше вещи были уже давно пропиты и проиграны в карты, и поэтому Челкаш замышляет новое дело. Одному ему не справиться — нужен напарник. И этим напарником становится Гаврила. “Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими доверчиво и добродушно”. Челкаш заметил, что это по-детски глупый наивный мальчишка, который приехал из провинции, чтобы заработать денег для восстановления отцовского хозяйства, который любит свободу и хочет вырваться из нищеты, но у которого ничего пока не получается.

Челкаш предлагает юнцу работу: грести веслами во время рыбалки. И парень соглашается. Ночью, когда они отплыли уже от берега, Гаврила заметил, что в лодке нет рыболовных сетей, и понял, что едут не на рыбалку. Многое пережил он за это время: боязнь, что поймают, страх перед смертью, ненависть и злобу к Челкашу. Забыв про деньги, он думал только об одном: скорее бы добраться до берега и убежать от этого жестокого человека. Но когда опасность миновала и Гаврила узнал о сумме награбленных денег, он резко изменился. Не помня себя, он падает в ноги Челкашу, просит по-хорошему отдать награбленное, чем унижает сам себя. Он способен на подлость, которую и совершает ради денег.

В рассказе “Челкаш” Горький отображает одно из наиболее страшных качеств человека: жадность. Он говорит, что человек, воровавший всю свою жизнь и пропивающий все, что есть, который груб и неотесан, ведет себя благороднее молодого деревенского парня, охваченного приступом жадности. И именно из-за этого порока совершаются многие нелепые поступки.

Горький в своих произведениях мастерски умел раскрывать личностный характер. Ставя своих героев в экстремальные ситуации, автор показывает суть человеческую. Говорит читателю о том, что не всегда нужно верить первому впечатлению, нужно уметь распознать истину. .