Сочинение Челкаш и Гаврила в рассказе М. Горького «Челкаш».

Основной чертой творчества Максима Горького является разоблачение буржуазной морали и индивидуализма. В его произведениях воспевается героический подвиг во имя свободы и счастья. Он реализовывает мысль о человеке-деятеле, борце, герое. Его произведения с романтическими героями потрясли русского читателя верой во всемогущество свободного человеческого духа, страстной, всеохвахватывающей жаждой обновления, жизнеутверждающей верой в подвиг.

Главными героями произведения Горького “Челкаш” являются Челкаш и Гаврила. Челкаш — вор, пьяница, который не имеет ни семьи, ни крыши над головой. Он живет тем, что крадет, а затем краденые вещи продает скупщикам. Гаврила — сельский парень, который приехал в город в поисках лучшей жизни. У него была одна цель — заработать большую сумму денег, чтобы суметь построить дом в деревне и жениться на богатой девушке. Встретившись случайно, главные герои договариваются ночью выйти на работу. Челкашу нужен был помощник, чтобы он помог ему совершить его обычное дело. И он, пообещав Гавриле, что даст ему много денег, избирает его на эту должность, не зная о его действительном характере.

Истинные лица Гаврилы и Челкаша мы видим в конце рассказа, когда они делят заработанные деньги. Челкаш мог бы не дать Гавриле и гроша, потому что он оказался совсем не годным для этой работы.

Но Чел каш щедро награждает своего “ночного” помощника, несмотря на то что Гаврила ему только мешал и показал себя трусом, человеком, который всего боится и не имеет своего мнения. И когда Гаврила набросился на деньги, которые дал ему Челкаш, а потом попросил отдать ему еще и свои деньги, Чел-каш увидел, что перед ним стоит жадный, алчный человек. И если бы Гаврила не признался Челкашу, что если бы тот не отдал ему все деньги, он бы убил его, а потом сам их забрал, Челкаш, может быть, попытался понять его. Но, как человек открытый, никогда не скрывающий своих мыслей и действий, он, конечно же, не смог простить предательства.

В начале рассказа никто не испытывает к Челкашу особой симпатии. Но после того, как мы узнаем о его судьбе, и после эпизода с Гаврилой сразу видим, что этот человек обладает такими качествами, как внутренняя красота, энергия и сила жизни, сострадание к ближнему, любовь к свободе и независимости. Гаврила же, забрав эти деньги, все-таки не сможет жить с чистой совестью, и если он не поймет, что не деньги делают человека счастливым, а человек сам должен искать свое счастье, не унижаясь и не причиняя боль другим людям, он не сможет прожить по-настоящему счастливую жизнь.

В своем творчестве Горький противопоставляет людям рабской души свободного и гордого героя, способного на самопожертвование во имя блага людей. .