Сочинение Челкаш и Гаврила в рассказе М. Горького «Челкаш».

Рассказ “Челкаш”, написанный в 1894 году, принес автору широкую известность.

Рассказ начинается с описания гавани: “Звон якорных цепей, глухой стук дерева, дребезжание извозчих телег. . . ” Далее автор описывает появление в гавани Челкаша, старого травленного волка, хорошо знакомого гаванскому люду, заядлого пьяницу и ловкого, смелого вора. Чтобы пойти на очередное “дело”, он ходил по гавани и искал своего поплечника Мишку, но сторож сказал, что Мишку увезли в больницу. Но тут Челкашу попадается парень: “широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами”. Этого молодого парня звали Гаврила. Поговорив с ним, Челкаш приходит к выводу, что Гаврила сможет заменить Мишку. Челкаш предлагает Гавриле работу. Но на вопрос “какую?” Челкаш ответил:

— Рыбу ловить поедем. Грести будешь. . .

Гаврила соглашается, ничего не подозревая. И, оказавшись в море, Гаврила, захваченный чисто практическими интересами, оказавшись в море, “чувствует себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой”. Вор Челкаш все еще не потерял светлой “памяти, этого бича несчастных”. Поэтому он “любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха”. Но все-таки великая сила природы противостоит, хотя по-разному, ночной жизненной практике обоих героев.

После “дела” Челкаш дал Гавриле несколько “бумажек”. Но Гавриле нужны были все деньги, и он, обняв ноги Челкаша, просит отдать ему все деньги:

— Голубчик!. . Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?. .

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, оттолкнул Гаврилу, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри. . . — крикнул он злобно.

Но потом, выслушав все радостные вопли Гаврилы, сказал:

— Дай сюда деньги!

Ради денег Гаврила готов был пойти и на преступление. Даже Челкаш говорил ему:

—. . . Разве из-за денег можно так истязать себя?

Дурак!

И заканчивается рассказ тем, что “море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. . . ”

Автор показывает, что даже природа восстает против нечестной жизни, против злобы, против того, что человек устраивает свою жизнь за счет жизни другого. .