Сочинение Челкаш и Гаврила в рассказе М. Горького «Челкаш».

А. М. Горький — писатель-реалист, но все его ранние рассказы пронизаны духом романтизма. В них главные герои обычно тесно связаны с природой. Горький часто отождествляет человека и природу. В своих произведениях он отдает явное предпочтение людям, свободным от законов общества. Они интересны своими взглядами, поведением. И, как правило, у главного героя всегда есть антипод— человек, придерживающийся противоположного взгляда на жизнь. Между ними возникает конфликт, на основе которого и разворачивается сюжет произведения.

Как и во многих своих рассказах, в рассказе “Челкаш” Горький также затрагивает тему человеческих взаимоотношений описывает природу, усугубляясь во взаимосвязь природы с душевным состоянием своих героев.

События, описанные в рассказе “Челкаш”, происходили в портовом городе, на берегу моря.

Главные действующие лица — Челкаш и Гаврила. Челкаш — уже немолодой бездомный пьяница и вор. Гаврила — молодой крестьянский парень, попавший в это место после неудачной попытки найти работу.

Все в порту знают Гришку Челкаша как заядлого пьяницу и ловкого вора. Внешне схожий со всеми “босяцкими фигурами” в порту, он сразу обращал на себя внимание сходством со степным ястребом. Он был “длинным, костлявым, немного сутулым, с горбатым хищным носом и холодными серыми глазами. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Его с виду спокойная, но зоркая и возбужденная походка напоминала полет птицы, на которую он был так похож”. Челкаш промышлял воровством в порту, а когда сделка удавалась и появлялись деньги, он тут же пропивал их.

Встреча Челкаша и Гаврилы произошла в тот момент, когда Челкаш шёл по гавани, обдумывал, как ему быть с предстоящим ночью делом. Его напарник сломал ногу, и это обстоятельство осложняло все. и вызывало в Челкаше чувство досады и злобы.

Гаврила же, после неудачной попытки заработать денег на Кубани, возвращался домой. Он был очень огорчен и расстроен, так как после смерти отца ему оставался только один путь выбраться из нищеты — “идти в зятья в хороший дом”. А это означало — идти в батраки.

Челкаш случайно обратил внимание на сидевшего прямо у тротуара, на мостовой, молодого крепкого парня в лаптях и оборванном рыжем картузе. Челкаш затронул парня, а потом, разговорившись с ним, внезапно решил взять с собой в дело.

Горький подробно описал их встречу, их разговор, мысли и внутренние переживания каждого. Челкашу Горький уделяет особое внимание. Он подмечает каждый штрих, малейший нюанс в поведении своего героя. Тут и мысли о прежней жизни, о Гавриле, который волею судьбы оказался в его “волчьих лапах”. Чувство господства над кем-то, вызывающее в нем гордость за самого себя, его бесконечно меняющееся настроение, когда ему хотелось то ударить и обругать Гаврилу, то пожалеть. Когда-то имевший дом, родителей, жену, он стал вором и отпетым пьяницей, но тем не менее он не кажется нам законченным человеком. Это гордая и сильная натура. Несмотря на обшарпанный внешний вид, в нем видна неординарная личность. У Челкаша ко всем есть подход, он везде сможет договориться. У него особое отношение к природе, морю. Челкаш любил море. “Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не прельщалась содержанием этой бескрайней, свободной и мощной красоты. На море в нем всегда поднималось широкое теплое чувство, которое охватывало всю его душу, очищая ее от житейской скверны. Челкаш любил видеть себя лучшим среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь теряли остроту и ценность”.

Гаврила предстает перед нами совсем в другом свете. Сначала — это забитый жизнью, не слишком доверчивый деревенский парень, потом — до смерти перепуганный раб. А уж когда дело успешно завершилось, и он впервые в своей жизни увидел такие большие деньги, вот тут-то его и прорвало. Горький очень точно описывает, какие чувства обуревали Гаврилу в тот момент и как они сказались на его поведении. Мы со всей ясностью увидели ничем не прикрытую алчность. Моментально исчезли жалость и сострадание к бедному деревенскому парню. Когда Гаврила, упав на колени перед Челкашом, стал вымаливать у того все деньги, перед нами предстал совсем другой человек — это был “подлый раб”, забывший обо всем в своем желании выклянчить побольше денег у своего хозяина. И Челкаш, преисполненный чувством острой жалости и ненависти к этому жадному рабу, бросил ему все деньги.

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