Сочинение Человеческая комедия - «Человеческая комедия» Оноре Бальзака

Бальзак "Человеческая комедия" - сочинение "«Человеческая комедия» Оноре Бальзака"



Произведения Бальзака — это те произведения, к которым человек не раз будет возвращаться в течение жизни и воспринимать их как что-то новое и заново открыто для себя.



По мнению Сенеки, жизнь измеряется не длиной, а содержанием. По-видимому, этими же критериями руководствовался и Бальзак, создавая свою «Человеческую комедию». Автор написал 97 произведений из 143 задуманных, воспроизвел широкую реалистичную картину французского общества первой половины ХІХ века. Эпопею автор разделил на три подразделы: «Этюды об обычаях», «Философские этюды» и «Аналитические этюды», хотя распределение это является условным, ведь во всех произведениях писателя присутствуют и показ обычаев определенного слоя населения, и философские размышления автора и от своего лица, и от лица героев, и глубокий анализ событий, оценку которых дано определить читателю. Однако авторское распределение и неравнозначно, ведь раздел «Этюды об обычаях» стал наибольшим не только по объему (насчитывает 72 романа), но и за идейным направлением.



К тому же большинство действующих лиц каждого из произведений продолжает своя жизнь на страницах других повестей и романов «Человеческой комедии». Среди этих персонажей Ежен Растиньяк, Жак Колен и много других.



Вместе с героями автор обращается к темам, которые намечены в одном из произведений, а имеют свое продолжение в других произведениях, перекликаются с основной проблематикой эпопеи.



Центральной темой «Человеческой комедии» является тема гиблой власти денег, ненасытной погони за наживой. Именно деньги искажают отношения между людьми, делают предметами торга самые ценные человеческие качества — любовь, дружбу, нивелируют роль семьи, науки, искусства.



Самыми известными произведениями Бальзака является «Гобсек», «Ежени Гранде», «Отец Горио», «Потерянные иллюзии».



Почти во всех своих произведениях Бальзак выступает мастером типизации и обобщения. При этом все его образы выразительные и индивидуальные.



Герои произведений Оноре Бальзака — представители разных общественных слоев, которые под воздействием действительности приобретают те или другие реалистичные черты и сами становятся проявлением этой действительности, ведь жизнь и характер человека предопределяются общественными отношениями.



Но подтекстом в «Человеческой комедии» Бальзака мне кажется, есть суждение, что при любых общественных обстоятельствах человек должен оставаться человеком.